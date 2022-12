Red Hot Chili Peppers auf dem Maimarkt

Der Konzertsommer nimmt Formen an – und das im ganz großen Format auch in Mannheim: Die Red Hot Chili Peppers spielen am 26. Juni 2023 zum ersten Mal ein Open Air auf dem Maimarktgelände. Es ist das einzige Deutschland-Konzert der US-Alternative-Rocker im kommenden Jahr, wie Veranstalter Live Nation mitteilt. Einen weiteren Auftritt gibt es am 14. Juli im Wiener Ernst-Happel-Stadion.

Iggy Pop im Vorprogramm

Die Tour läuft in bestmöglicher Besetzung mit Anthony Kiedis (Gesang), Flea (Bass), Schlagzeuger Chad Smith und dem zurückgekehrten Gitarristen John Frusciante. Auch das Vorprogramm ist extrem prominent besetzt: mit Punk-Ikone Iggy Pop.

Der Vorverkauf läuft wie inzwischen bei solchen Events üblich in mehreren, zunächst exklusiven Wellen: Am Mittwoch, 7. Dezember, ab 10 Uhr geht es mit „PayPal Prio Tickets“ und „MagentaMusik Prio Tickets“ los unter livenation.de/paypal beziehungsweise magentamusik.de/prio-tickets. Am Donnerstag ab 10 Uhr folgt der Vorabvorverkauf unter ticketmaster.de/presale. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, 9. Dezember, 10 Uhr, unter anderem auch bei eventim.de. Die Preise sind noch nicht bekannt.

Die beiden 2022 veröffentlichten Peppers-Studioalben „Unlimited Love“ und „Return Of The Dream Canteen“ haben beide Platz eins der deutschen Charts erreicht. Die neuen Open-Air-Termine schließen an die „Global Stadium“-Tournee mit ausverkauften Konzerten in Hamburg und Köln im Juli. jpk