Rea Garvey kommt zum Zeltfestival nach Mannheim

Mannheim. Das Zeltfestival Rhein-Neckar auf dem Mannheimer Maimarktgelände ergänzt sein Programm: Wie der Veranstalter am Dienstag mitteilte, soll Rea Garvey (Bild) am 11. September auftreten. Der Kartenvorverkauf beginnt am Mittwoch, heißt es weiter. Der Veranstalter plant demnach „gemäß aktueller Verfügung“ mit bis zu 1500 Besuchern. Das Zeltfestival findet vom 25. August bis 12. September statt.

Der Ire Garvey war Frontmann der deutschen Band Reamonn. Bekannt ist er auch als Juror in mehreren Staffeln der Casting-Show „The Voice of Germany“ In der bislang letzten Staffel bildete er mit Samu Haber ein Jurorenteam.