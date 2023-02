Raquel Welch stirbt mit 82 Jahren

Die US-Schauspielerin Raquel Welch ist tot. Welch, die vor allem in den 1960er und 1970er Jahren Kino-Erfolge feierte und zu einer der meistfotografierten Hollywood-Schönheiten wurde, sei am Mittwoch im Alter von 82 Jahren nach einer „kurzen Krankheit“ gestorben, teilte ihr Management der Deutschen Presse-Agentur mit.

Den Durchbruch feierte die 1940 in Chicago als Jo Raquel Tejada geborene Welch im Jahr 1966 in dem Steinzeit-Hit „Eine Million Jahre vor unserer Zeit“ – vor allem dank ihres knappen Fell-Bikinis. Als Höhlenmädchen Loana wurde die damals 26-Jährige über Nacht zum Sexsymbol. Zuvor hatte Welch schon mehrere kleinere Rollen gespielt, danach feierte sie jedoch zahlreiche Kino-Erfolge. Die Zeit von 1967 bis 1971 zählt zu den erfolgreichsten in ihrer Karriere.

Viermal verheiratet

US-Schauspielerin Raquel Welch ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Sie drehte mit Hollywoodgrößen wie James Stewart („Bandolero“), Frank Sinatra („Lady in Cement“), John Huston („Myra Breckinridge“) und Burt Reynolds („Auf leisen Sohlen kommt der Tod“) oder auch „L’Animal“ (1979) mit Jean Paul Belmondo. Ihr Comedy-Talent bewies sie in dem Streifen „Die drei Musketiere“ (1973), für den sie den Golden Globe als beste Komödien-Darstellerin erhielt.

Welch war viermal verheiratet und viermal geschieden. Aus ihrer ersten Ehe stammen zwei Kinder, Damon und Tahnee.

Auf ihre ikonische Rolle als das leicht bekleidete Höhlenmädchen in „Eine Million Jahre vor unserer Zeit“ schaute sie mit Humor zurück. Sollte es einmal eine Fortsetzung geben, so hoffe sie auf mehr Dialoge als im ersten Teil. Sie habe damals gerade einmal drei Sätze sagen dürfen. „In diesem Film ging es nicht um Worte. Kein Wunder, dass die Leute dachten, ich könne nicht schauspielern“, flachste sie im Interview der „Sunday Post“. dpa