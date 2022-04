Rammstein geht in die Schönheitsklinik

Die Berliner Band Rammstein („Zeit“) nimmt sich in einem neuen Song die Welt der Schönheitsoperationen vor. Die Gruppe um Sänger Till Lindemann kündigte „Zick Zack“ am Sonntag über ihre Social-Media-Kanäle an. Er soll am 7. April (18 Uhr) veröffentlich werden. Vom neuen Album „Zeit“ mit elf Songs, das für den 29. April angekündigt ist, hat Rammstein das Titelstück bereits im März veröffentlicht. Auf „Zick Zack“ gab es schon am Freitag erste Hinweise. Für wenige Minuten war ein Beitrag zu sehen, der ein Foto eines Operationssaals in einer Beauty-Klinik mit Rammstein-Zeichen auf dem medizinischen Mobiliar zeigte. Für den neuen Song veröffentliche die Band Fotos der Musiker, die sie nach nur mäßig gelungenen Schönheitsoperationen zu zeigen scheinen. dpa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1