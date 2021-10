Queen-Songs in SAP Arena

Ziemlich genau 20 Jahre nach seiner Premiere kommt das Musical „We Will Rock You“ da an, wo die darin verewigte Band Queen seit Jahrzehnten thront: auf der ganz großen Bühne. Wie die Agentur BB Promotion am Montag mitteilte, wird es aufgrund der großen Nachfrage für die 18 Stationen der Tournee ab 15. Dezember 2021 in Berlin vom 2. bis 5. Juni 2022 Zusatzshows in der Mannheimer SAP Arena geben. Zu hören sind in dem von den noch lebenden Queen-Musikern Brian May und Roger Taylor mitproduzierten Jukebox-Musical 24 Songklassiker, die einst überwiegend von Freddie Mercury (1946-1991) gesungen wurden; eingebettet in eine lockere, futuristisch-bunte Handlung.

Vorab-Vorverkäufe ab Mittwoch

Mit 15 Millionen Besucherinnen und Besuchern in 17 Ländern zählt „We Will Rock You“ zu den erfolgreichsten Shows der Gegenwart. Der reguläre Vorverkauf beginnt am Freitag, 29. Oktober, 10 Uhr, unter ticketmaster.de oder eventim.de. Diverse Presales starten am Mittwoch (Übersicht: we-will-rock-you.show). jpk