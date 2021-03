„Nichts machen macht was“, ist eines der Zitate von Georg Wilhelm Exler. Und was für die Gesellschaft zutrifft, trifft natürlich auch für die Kunst zu. „Aufbruch“, die aktuelle Ausstellung in der „Prince House Gallery“ macht also nicht nichts, sondern wagt Experimente, geht neue Wege und lädt - weil Corona Sperre - zu einer virtuellen Schau in ihre Räume ein. Persönlich kann man einen Termin

...