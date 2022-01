Premiere von „2027 – Die Zeit, die bleibt“ am Mannheimer Nationaltheater

Mannheim. Mit der globalen Erderwärmung setzt sich die Uraufführung „2027 – Die Zeit, die bleibt“ am Mannheimer Nationaltheater auseinander. Das Stück ist ein „Versuch über die Klimakrise von Gernot Grünewald & Ensemble“, in dem sich der Regisseur und vier Schauspielensemblemitglieder zusammen mit Mannheimer Bürgerinnen und Bürgern mit unserem Umgang mit den drohenden Folgen des Treibhauseffekts befassen. Premiere ist am Freitag, 14. Januar, 19.30 Uhr, im Schauspielhaus. Tickets kosten zwischen zehn und 28,50 Euro, ermäßigt fünf Euro, Kartentelefon: 0621/1680150.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1