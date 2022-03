Premiere verschoben

Mit „Dschinns“ wird der neue Familien- und Gesellschaftsroman von „Ellbogen“-Autorin Fatma Aydemir am Mannheimer Nationaltheater (NTM) als Uraufführung auf die Bühne gebracht. Allerdings nicht wie geplant am heutigen Freitag: Das Stück in der Regie von Selen Kara, die auch schon „Ellbogen“ für das NTM adaptierte, feiert nun erst am Sonntag, 10. April, 20 Uhr im Schauspielhaus Premiere. Wie das NTM mitteilt, sind coronabedingte Ausfälle der Grund für die Verschiebung. Erzählt wird in dem Stück von einem überraschenden Todesfall in Istanbul und einer Familie, die zur Beerdigung reist, alle haben sie ihr eigenes Gepäck dabei ...

Wie das NTM mitteilt, entfallen auch die Vorstellungen „Sick of Sickfried! Das letzte Lied der Nibelungen“ am 4. April und „Herkunft“ am 9. April. Bereits gekaufte Karten werden automatisch storniert, sofern Zahlungsinformationen vorliegen. Weitere Informationen gibt es an der Tageskasse (Mo-Sa 11.00-18.00 Uhr) oder Kartentelefon (Mo-Fr 9.00-19.00 Uhr sowie Sa 9.00-13.00 Uhr) unter 0621 1680 150 oder via E-Mail an: nationaltheater.kasse@mannheim.de. red

