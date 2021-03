Der unvergängliche Weihnachtsklassiker „Driving Home For Christmas“ ist einer seiner populärsten Hits. Doch Chris Reas musikalische Leidenschaft liegt woanders. Seit rund 20 Jahren widmet sich der britische Sänger und Gitarrist, der am 4. März 70 Jahre alt wird, seinem geliebten Blues. Schwere gesundheitliche Probleme, die ihn fast das Leben gekostet hätten, bewegten ihn zum Stilwechsel. Reas Karriere ist von einem Paradox geprägt: Zu seinen kommerziell erfolgreichsten Zeiten war er am wenigsten zufrieden.

Jubilar Chris Rea spielte 2014 auch im Mannheimer Rosengarten. © Troester

AdUnit urban-intext1

Schon sein erster Hit gefiel ihm überhaupt nicht. Das seichte „Fool (If You Think It’s Over)“ von 1978 war dennoch richtungsweisend für seinen musikalischen Weg. Sein Bluesrock war nämlich nicht erwünscht. „Für das, was ich machen wollte, hatte ich bei der falschen Plattenfirma unterschrieben“, erzählte er dem britischen Magazin „Classic Rock“. Umso bemerkenswerter, dass Rea sich damit arrangierte und ab den 80er Jahren große Erfolge feierte.

Klassiker am Strand

Die Alben „On The Beach“ und „The Road To Hell“ mit geschmeidigem, lässig-entspanntem Poprock sind heute Klassiker. „Ich könnte ein Triple-Album mit der besten Musik der Welt machen, besser als Beethoven, die Leute würden trotzdem ‘On The Beach’ hören wollen“, sagte Rea. Er nimmt es pragmatisch. „Man wägt ständig ab, was man machen will und was man machen muss.“

Relativ spät hatte sich der Sohn eines Italieners und einer Irin, der als Christopher Anton Rea im englischen Middlesbrough geboren wurde, mit 18 Jahren selbst das Gitarrespielen beigebracht. Schon damals spielte er am liebsten die Slide-Gitarre, für die er heute berühmt ist. Nachdem er in einigen Bands gespielt und gesungen hatte, gelang ihm Ende der 70er als Solokünstler der Durchbruch.

AdUnit urban-intext2

Dem Ruhm, den seine musikalischen Erfolge mit sich brachten, konnte der zurückhaltende Brite nicht viel abgewinnen. In Interviews betont er bis heute, er sei weder Popstar noch Rockstar. „Die (Rockstars) sorgen sich um ihre Frisur. Die lassen ständig etwas mit ihrem Gesicht machen“, so Rea. „Wie du aussiehst und wie du klingst, ist alles. Es ist narzisstisch. Das bin ich nicht.“

Die Wende in seiner Karriere brachte eine schwere Erkrankung. In den 90ern hatte er schon eine lebensbedrohliche Bauchfellentzündung überstanden. Bauchspeicheldrüsenkrebs, ein Schlaganfall und Diabetes folgten. Im Krankenhaus entschied er, endlich der Liebe zum Blues zu folgen, sollte er den Krebs überleben.

Fans bevorzugen alte Hits

AdUnit urban-intext3

„Wenn du kurz davor bist zu sterben, denn bewertest du neu, was dir wirklich wichtig ist“, erklärte er im „Mirror“-Interview. „Und das hat nichts mit Ruhm und Geld zu tun.“ 2002 gründete er sein eigenes Label, auf dem er Blues-Alben veröffentlicht. Sein bisher ambitioniertestes Projekt war „Blue Guitars“, eine Box mit elf CDs und 137 Songs. Für jede CD malte Rea das Albumcover selbst. Einige Kritiker lobten „Blue Guitars“ als den Höhepunkt seines Schaffens. Ein breites Publikum bevorzugt laut Rea dennoch seine alten Hits, auch hierzulande. dpa