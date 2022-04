Popakademie verpflichtet sich zu Geschlechtergerechtigkeit

Mannheim. Als erste deutsche Hochschuleinrichtung unterzeichnet die Popakademie Baden-Württemberg die Keychange Pledge. Wie die Popakademie mitteilt, verpflichte man sich mit der Unterzeichnung, die Anzahl von Frauen und marginalisierten Geschlechtern in unterschiedlichen Bereichen zu erhöhen. So werde eine Geschlechtergleichstellung angestrebt. Dies betreffe sowohl die Anzahl der Studentinnen der jeweiligen Fachbereiche als auch das Team von Dozierenden und Gast-Dozierenden. Keychange ist eine globale Bewegung, die sich für eine nachhaltige Musikbranche einsetzt, unterrepräsentierte Musiker und Musikerinnen unterstützt und Institutionen ermutigt, Geschlechtergleichstellung anzustreben.

Im Keychange Talent Programm 2022 ist Popakademie-Studentin Asli Kaymaz mit ihrem Projekt „DJ AZLAY“ (Master-Studiengang Music and Creative Industries). 2020 wurde auch Popakademikerin Antonia Rug mit ihrem Projekt „Novaa“ unterstützt. Die Popakademie widmet sich in unterschiedlichen Projekten der Frage der Gender Balance, so bei der Konferenz Zukunft Pop 2019 und 2021 oder bei den Popakademie Talks mit dem Vortrag „#GenderMachtPop“. Zudem werden die Music BW Women unterstützt.