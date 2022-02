Pop: Reinhold Beckmann Duo im Mannheimer Capitol-Casino

Mannheim. „Ein großer Song braucht nur drei Akkorde und die Wahrheit“, sagt Reinhold Beckmann und verweist damit auf ein Zitat, das auf die US-amerikanische Country-Ikone Harlan Howard zurückgeführt wird. „Und jetzt beginnt das Problem“, raunt er: „Der nächste Song hat vier Akkorde“, mehr noch: Er „ist von vorne bis hinten eine große Lüge.“ Vermutlich hätte man auch ohne diese Offenheit leise Zweifel am Wahrheitsgehalt zumindest des Songtitels hegen dürfen – immerhin lautet der „Ich bin der fünfte Beatle“. Aber weder diese Flunker-Behauptung noch der überbordende Akkordreichtum erweisen sich als hinderlich: „Ich bin der fünfte Beatle“ ist schlicht ein schönes, träumerisch-melancholisches Liebeslied. Wer bis hierhin schon kurz gestutzt haben sollte: Ja, der TV-Journalist und (Sport-)Moderator Reinhold Beckmann macht auch Musik, und zwar schon recht lange. 2013 erschien sein erstes Album „Bei allem sowieso vielleicht“, 2018 folgte „Freispiel“ und vor einem Jahr erscheint sein jüngster Werk „Haltbar bis Ende“. Letzterem ist auch der Programmtitel entlehnt, unter dem das Reinhold Beckmann Duo im kleinen, aber feinen und gut gefüllten Casino des Mannheimer Capitol gastiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beckmann singt und spielt akustische respektive halbakustische Gitarre, sein sehr kompetenter Bühnenpartner Johannes Wennrich greift meist zur elektrischen Sechsaitigen, steuert allenthalben auch Co-Gesang bei. Immer wieder blitzen in dem über zweistündigen, vom Publikum herzlich goutierten Programm Americana- und Folk-Einflüsse auf. So etwa im verhallt schimmernden Stück „Der Lack ist ab“ und dezidiert, wenn Beckmann zwei Songs des Country-Folk-Sängers John Prine interpretiert - darunter „Sam Stone“ (von Haus aus ein Antikriegslied, wie der 65-Jährige erzählt), das in Beckmanns Übersetzung zu „Hans Stein“ wird.

Gleichermaßen zeigt sich Beckmann als Conférencier wie als Songschreiber überaus humorvoll. „Weil wir diese unglaubliche Fantasiekraft haben“, sind Männer offenbar zu erstaunlichen Leistungen fähig: „Wir können uns Schmerzen, Krankheiten vorstellen, wo die Medizin noch nicht mal ein Organ gefunden hat“, läutet er launig seinen „Hypochonder“-Song ein. Vom öffentlich ausgetragen Disput eines Paares und dem dabei erhobenen Vorwurf, die demonstrative Neutralität des Partners verunmögliche einen Streit, ließ er sich zum munteren Ohrwurm-Anwärter „Immer nur die Schweiz“ inspirieren. Immer wieder begegnen uns daneben gefühlvolle Balladen, wie „Evelyn“, das ein „Liebeslied im norddeutschen Nieselregen“ sei, und „vom Wunder der Liebe“ handele auch die nostalgisch-wehmütige Erinnerung an einen nächtlichen Streifzug im Song „Bremen“.

Einen Moment tiefsten Ernstes aber markiert das Lied „Vier Brüder“: Es sei ein Stück über die Geschichte seiner Mutter, die einst vier Brüder hatte: „Keiner ist zurückgekommen aus dem Krieg“, berichtet Beckmann. „Vier Träume nie gelebt, geopfert für ein Mörderland“, singt er in dem bedrückend traurigen, berührenden Lied, das er auch vor einem Monat bei der zentralen Gedenkstunde zum Volkstrauertag im Deutschen Bundestag gespielt hatte. „Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus“, mahnt Beckmann im Casino eindringlich. Dem ist nichts hinzuzufügen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2