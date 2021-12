Poesie und Flower Power im Mannheimer Capitol

Mannheim. „Poesie trifft Musik“ heißt es am Dienstag, 28. Dezember, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol, beim hauseigenen Projekt „LYRIX“. Die Capitol-Band, die Vokalisten Sascha Krebs, Sascha Kleinophorst und Jeannette Friedrich zelebrieren hierbei zusammen mit Regisseur Georg Veit Pop- und Rocksongs mit außergewöhnlichen Texten. Karten für diesen launigen Konzertabend zum Jahresausklang kosten online 31 oder 37 Euro (plus Gebühr). An selber Stelle gilt einen Tag später, Mittwoch, 29. Dezember, 20 Uhr, die Maxime „Let the Sunshine in“: Bei dieser Konzert-Eigenproduktion werden „10 Jahre Flower Power im Capitol“ gefeiert – mit Songs der Hippie-Generation, die in ein farbenfrohen Bühnensetting eingebettet werden. Karten gibt es online für 35 oder 40 Euro (plus Gebühr).

