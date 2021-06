Pinar Atalay wechselt von den «Tagesthemen» zu RTL

Köln (dpa) - Die «Tagesthemen»-Moderatorin Pinar Atalay wechselt zum 1. August zum Privatsender RTL. Das gab RTL am Dienstag in Köln bekannt. Per Video in die RTL-Pressekonferenz zugeschaltet sagte die 43-Jährige, sie freue sich auf eine neue Herausforderung.

AdUnit urban-intext1

Atalay werde den Ausbau der Informations- und Nachrichtenangebote in zentraler Rolle mitgestalten. Die Journalistin wurde in einer Mitteilung zitiert: «In diesen politisch spannenden Zeiten wird das journalistische Profil von RTL weiter gestärkt, und ich freue mich, daran teilhaben zu dürfen.» Sie wolle mit ihrer Erfahrung als TV-Journalistin und Moderatorin dem steigenden Informationsbedürfnis der Zuschauerinnen und Zuschauer gerecht werden, mit Qualitätsjournalismus, der für die Gesellschaft unabdingbar sei.

In einem Statement von Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell, hieß es: «Das "Tagesthemen"-Moderationsteam mit Caren Miosga und Ingo Zamperoni wurde durch Pinar Atalay journalistisch wie menschlich bereichert. Wir wünschen ihr alles Gute.» Zu einer möglichen Nachfolge wurde zunächst nichts bekannt.

Von außen mutet das an wie einer kleiner Trend, weil es sich die Personalien in relativ kurzer Zeit häufen: Vor längerem hatte RTL bekanntgemacht, dass der frühere «Tagesschau»-Chefsprecher Jan Hofer eine Nachrichtensendung bekommt. Die Details dazu sind noch nicht bekannt. Hofer ging im Dezember nach rund 36 Jahren bei der «Tagesschau» der ARD als quotenstärkster Nachrichtensendung zur besten Sendezeit in Deutschland mit 68 Jahren in den Ruhestand.

AdUnit urban-intext2

Der Konkurrenzsender ProSieben in Unterföhring bei München überraschte dann damit, dass «Tagesschau»-Sprecherin Linda Zervakis dort anheuerte. Sie interviewte bereits den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD). Und jetzt wieder RTL mit Pinar Atalay.

Damit holen sich private TV-Sender prominente Nachrichtenjournalisten von ARD-aktuell in Hamburg, die für Seriosität und Verlässlichkeit stehen - und zugleich einem Millionenpublikum bekannt sind in Deutschland.

AdUnit urban-intext3

Die Personalien passen zusammen mit der Strategie in beiden Medienhäusern Mediengruppe RTL Deutschland und ProSiebenSat.1, das eigene Nachrichtenangebot im Programm zu stärken. ProSiebenSat.1 will ab 2023 seine Nachrichtensendungen selbst produzieren und baut dazu eine Nachrichtenredaktion auf.

AdUnit urban-intext4

Und der Geschäftsführer von RTL News, Stephan Schmitter, sagte über Atalay als nun zweiten Neuzugang von der ARD: «Sie ist eine Topjournalistin mit Haltung und großer Ausstrahlung. Ein Familienmensch mit einem spannenden Lebensweg, warmherzig und neugierig. Gemeinsam mit Peter Kloeppel und Jan Hofer wird sie zukünftig unsere Nachrichtenformate, Spezialsendungen und Themenabende prägen und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern die komplexen Zusammenhänge der Welt verständlich erläutern und einordnen.»

Das erste Projekt steht schon fest: Am 29. August wird Atalay laut RTL gemeinsam mit RTL-Nachrichten-Anchorman Peter Kloeppel das Kanzlerkandidatengespräch zwischen Armin Laschet (CDU), Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) moderieren.

© dpa-infocom, dpa:210608-99-906121/4