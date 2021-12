Pianistin Julia Hülsmann verzaubert das Publikum im Ella & Louis

Die Magie dieses Abends im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis liegt in seiner Einfachheit. Denn als die ECM-Pianistin Julia Hülsmann mit ihrem Quartett an den Flügel schreitet, gibt es keine großen Allüren. Hier entfaltet sich allein das zarte, reduzierte Spiel einer Interpretin, die gekommen ist, um zu verzaubern. Dass ihr das gelingt, hat Hülsmann unzählige Male bewiesen. Ihr Ruhm hat sie in die größten Säle der Welt getragen, in denen der Jazz zu Hause ist – und wer sich an ihr jüngstes Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie erinnert, weiß, dass selbst die fragilste Note aus ihren Händen auch in diesen Dimensionen trägt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nun spielt Hülsmann in dieser puren Atmosphäre des Clubs – vor 60 Personen, mit einer brillanten Akustik und einer Aufmerksamkeit im Auditorium, die jede mikroskopische Regung im Auge behält. Das Ergebnis dieser Zutaten ist ein Kondensat, das zum Genießen einlädt.

Gelungene Reduktion

Das liegt einerseits an ihren Mitmusikern, von denen man zuvorderst Saxophonist Uli Kempendorff erwähnen sollte, der die samtene Brandung, aber auch die steife Brise durch die Klappen zu jagen vermag. Auch Marc Muellbauer (Bass) und Heinrich Köbberling, der am Schlagzeug selbst mit bloßen Fingern ein wahres Trommelfeuer zu entfachen vermag, zahlen auf eine Atmosphäre ein, die gleichsam losgelöst und dennoch nie trivial erscheint.

Nur ein Beispiel: Das Stück „Le Mistral“, der Nordwind, der kalt ins Tal der Rhône hineinweht. Dass Hülsmann und die ihren dieser symbolischen Naturgewalt Akkordgewitter, aber auch perlende Läufe voller Ästhetik schenken, fasziniert und berührt gleichermaßen. Denn hier zeigt sich, dass Reduktion im Jazz nicht mit Minimalismus, sondern mit der Essenz gleichzusetzen ist, musikalisch alles zu sagen, ohne ins Plaudern geraten zu müssen. Ganz wie eine Welle im Wind, die – von starken Strömen geformt – durch die Lüfte tanzt und nur diesen einen Augenblick der Verzückung gestattet, ehe sie wieder verschwindet. Ihre Wertschätzung ist eine Zier, die Begeisterung des begeisterten Publikums der verdiente Zeuge. mer

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2