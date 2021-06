Pianistin Anke Helfrich gibt Heimspiel im Schlosshof

Weinheim. Das Café Central in Weinheim, gerade als außergewöhnliche Spielstätte mit einem Applaus-Preis prämiert, zieht für drei Tage um in den dortigen Schlosshof. Vor prächtiger Kulisse gehen da vom 30. Juli bis 1. August die Jazztage Weinheim ’21 über die Bühne - in Kooperation mit der Beyond Blue Connection von Szene-Urgestein Benny Schmidt.

Zum Auftakt am Freitag, 30. Juli, um 20 Uhr spielt das Rhein Neckar Orchester, das sich – Corona macht’s erforderlich – in mehrere kleine Ensembles aufspaltet. „Deconstructed - reconstructed“ lautet das verheißungsvolle Motto. Am Samstag, 31. Juli, 20 Uhr, ist das Trio des kubanischen Pianisten Ramon Valle zu Gast im Schlosshof. Es sorgt dort für heiße Latin-Jazz-Klänge.

Lokalmatadorin Anke Helfrich ist am Sonntag, 1. August, um 20 Uhr, endlich wieder live zu erleben. Eigens für diesen Abend erweitert sie ihr Trio um einen internationalen Gast, wie das Festival bekanntgibt. Für alle Konzerte gelten die AHA-Regeln, ein Kontaktformular ist auszufüllen oder die Luca App zu benutzen. Test oder Impfausweis ist laut Homepage nicht erforderlich. Infos und Karten unter:cafecentral.de

