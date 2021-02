  Phil-Collins-Erlebnisse: „Carpet Crawlers“ als Erholung vom Pubertierstress

Zehnmal, so will unser Leser Stephan Kranz am Wochenende herausgefunden haben, soll Phil Collins zwischen 1973 und 1998 in der Region gastiert haben. Mit Genesis als Drummer. Mit Genesis als Sänger. Und als Solokünstler. Die Reaktionen auf die Berichterstattung zum 70. Geburtstag sind überwältigend und reichen von kurzen Bemerkungen wie Axel Stocks „1977 im Eisstadion … erste große Lasershow“ bis hin zu langen differenzierten Texten wie dem von Hans-Jürgen Hoheisel, den wir - wie viele andere auch - hier nur in kleinen Ausschnitten zitieren können.

Die Eintrittskarte von Leserin Claudia Schneider, die 1978 ein Konzert von Genesis im Mannheimer Eisstadion besuchte. © Claudia Schneider

Hans-Jürgen Hoheisel: „Es ist Sommer 1976, ich und meine damalige Freundin und nunmehr langjährige Frau besuchen unser allererstes Rock-Konzert. Wir waren damals erst 15. Es ist Genesis in einer damals mittelgroßen Sporthalle in Eppelheim. Ich hörte von der Band ein Jahr zuvor Ausschnitte eines Bootleg-Mitschnitts im Radio und wurde von der Musik sofort infiziert. Zu der Zeit war ein gewisser Peter Gabriel charismatischer Sänger und Aushängeschild dieser Kultgruppe. Überall hörte man die „Carpet Crawlers“. Dennoch bot die Band mehr als nur einen Radiohit. Ihr Stil war einzigartig, wie von einem anderen Planeten, oder Musik aus der Zukunft. Nun war es ein Schock für die gesamte Fan-Gemeinde, dass just zu dieser Tour Peter Gabriel ausstieg. Phil Collins hatte also eine große Aufgabe vor sich und überzeugte schon im kurz darauffolgenden Album und der Tour zu „Trick Of The Tail“, dass er in diese großen Fußstapfen treten konnte. Wir beide waren geflasht vom Konzertintro mit „Dance on a Vulcano“, dem epischen „Supper’s Ready“ und dem erlösenden „I Know What I Like“, wo die damals auf dem Boden der Turnhalle Sitzenden aufstanden und abfeierten. „Supper’s Ready“ war damals und heute unser Lieblingssong - ob mit Peter oder Phil an den Vocals. Und Phil schaffte es über die Jahre zusammen mit Tony Banks und Mike Rutherford, Genesis von einer Kultband zu Stadion- und Poptitanen zu machen. Alle drei waren auch als Solokünstler erfolgreich. Peter wurde auch einer der Großen und Steve Hackett, der Gitarrist, verwaltet aktuell retromäßig das Erbe der frühen Band. Nicht zu vergessen Anthony Phillips, der fast Vergessene im Hintergrund, der den Stil der Band mitprägte und wie Hackett etliche Solowerke veröffentlichte. Phil Collins gab der Band entscheidende Impulse. Zuerst als hervorragender Drummer; er hätte auch die Möglichkeit gehabt, zeitgleich bei Yes einzusteigen. Dann sprang er in die Patsche und wurde Frontman und führte die Band zum kommerziellen Erfolg. Er selbst legte parallel eine unvergleichliche Solokarriere hin und arbeitete mit etlichen Weltstars. Man kann nur hoffen, dass es weitergeht und immer wird Phil „You’ll Be In My Heart“ bleiben …!“

Hans-Jürgen Hiemenz: „Habe Genesis mit Phil Collins 1976 in Offenbach, 1978 in Saarbrücken und im Mannheimer Eisstadion sowie 1992 am Hockenheimring gesehen. Für mich war es sensationell, wie gut er Peter Gabriel als Sänger ersetzt hat - ein toller Live-Performer. Ich liebe die alten Sachen: keine kurzen Hits, sondern großartige lange Kompositionen. Mein Tipp ist das geniale Live-Doppelalbum „Seconds Out“. Die Songs der vierten Seite befinden sich in meiner Songauswahl „Meilensteine der Rockmusik“. Ich hatte das Vergnügen, genau diese Lieder im Nachthimmel von Offenbach und Saarbrücken beim Open Air zu hören - Danke Phil & Co!“

Heike Reiser: „Für mich ist Phil Collins = Genesis. Mit „Carpet Crawlers“ und Co. habe ich mich als Teenie vom Schul- und allgemeinen Pubertierstress erholt …“

Stephan Kranz: „Das war 1981 in Frankfurt. Mein letztes Konzert mit Genesis. Da ich eher auf die Musik der Anfangsjahre stand und stehe und Phil Collins bei dem Konzert überdeutlich zum Ausdruck gebracht hatte, dass er eigentlich keine große Lust mehr hat, die alten Lieder aus der Gabriel-Zeit zu spielen, war es dann auch Zeit für mich.

Diana Ehx: „Ich habe das große Glück, ihn live gesehen zu haben. Ist schon ein paar Jährchen her (1992 auf dem Hockenheimring), aber die Erinnerung nach wie vor sehr lebendig. Toller Künstler. Happy Birthday Phil Collins.“

Claudia Schneider: „Liebes Kultur-Team, ja, der Artikel hat Erinnerungen geweckt. Im Mai 1978 war ich tatsächlich noch 14 und großer Genesis-Fan, also fuhren wir mit Bus und Bahn zum Eisstadion. 18 !!! D-Mark Eintritt + VVK waren damals ganz schön viel Geld für uns Schüler, dafür mussten wir sparen. Bedauerlicherweise war Genesis ohne Peter Gabriel für uns nicht mehr das, was uns so fasziniert hatte - trotzdem war es natürlich ein super Konzert, bei dem alle mitsingen konnten - gespielt wurden die bekannten Genesis-Hits, gesungen eben von Phil Collins. Im Dezember desselben Jahrs trat ja noch Peter Gabriel in Mannheim auf - sein Programm allerdings ließ sehr zu unserem Bedauern keine Erinnerungen an die Genesis-Zeit aufblitzen. Mit Phil Collins als Lead hatte sich Genesis verändert - erst spät wurde mir klar, was für ein großartiger Künstler er eigentlich ist. So war bereits das erste Album ohne Gabriel, „A Trick of The Tail“, durchaus genial. Und es folgte stetige Weiterentwicklung. Ein Hoch also auf den 70., danke für die vielen Hits, lieber Phil, und entschuldige, dass ich Dich erst spät wertschätzen gelernt habe! Aber nun zurück zum Betreff: Mein Collins-Song ist wahrscheinlich „In The Air Tonight“. Ich hab mal in meiner Konzert-Schublade gekramt und die noch vorhandenen Tickets von damals rausgekramt. Ich füge sie bei. Seltsamerweise habe ich keinerlei Erinnerung mehr an das Open-Air, aber zu der Zeit hatten andere Dinge Priorität …“

Michaela Graupner-Juenge: „Vielen Dank für den Artikel über Phil anlässlich seines 70. Geburtstag. Mit Genesis und Phil Collins verbinde ich meine komplette Jugend (Baujahr 1961). Und heute noch ist es meine Leib-und-Seele-Musik, unzählige Stunden gefüllt mit seiner Musik. „Selling England By The Pound“ oder „The Lamb Lies Down On Broadway“ sind Klassiker. Mir persönlich gefällt Phil zusammen mit Genesis weitaus besser, die Musik war nicht so „commercial“, aber ich ziehe den Hut vor seinem Lebenswerk. Mein größter Traum wäre, ihn noch einmal bei einem Konzert in Deutschland hören zu können. Stuttgart vor etwa zwölf Jahren war ein Highlight, und obwohl ich damals schon mit zu den ältesten Fans gehört habe, war die Jugend bei dem ersten Akkord wieder da. Hoffentlich bleiben ihm noch ein paar schöne Jahre und er kam zusammen mit seinem Sohn Nick Musik machen, auch wenn das Schlagzeug für ihn Vergangenheit ist. Mein Lieblingssong ist und bleibt noch immer „Take me home“.

Eveline und Roland Probst: „Mit Phill Collins und Genesis verbinden mein Mann und ich viel. Am 15. Juli 1992 waren wir auf dem Genesis-Konzert auf dem Maimarktgelände. Das Schlagzeugsolo war mega. Das Lied „In The Air Tonight“ ist unser Kennenlernlied. Immer wenn es im Radio läuft, wird es laut aufgedreht. Und das nun schon seit 32 (31.5.1989) Jahren. Wir hoffen, dieser großartige Künstler bleibt uns noch lange erhalten und beglückt uns noch mit vielen tollen Hits.“

Christel Platz: "Welche Enttäuschung! Ich hatte zwei Karten gekauft für das Genesis-Konzert in München, das muss um 1990 herum gewesen sein. Wir hatten ein schönes Hotel gebucht, das „Platzl“, aber leider fiel das Konzert aus. Es hieß, die Trucks, die das Equipment für das Konzert hätten transportieren sollen, seien in Frankreich aufgehalten. Angeblich! Also bemühte ich mich Karten zu erhalten für das Genesis-Konzert in Mannheim am Mittwoch, dem 15.7.1992 auf dem Maimarktgelände. Es war ein schöner Tag mit wunderbarem Wetter. Ich erinnere mich an einen perfekten Sonnenuntergang während des Konzertes. Wir besuchten das Konzert gemeinsam mit Freunden, Beate und Horst, die in Münster zuhause sind. Wir benutzten die OEG, um ins Maimarktgelände zu kommen. Beate, die Hochdeutsch gewöhnt ist, sagte in der Bahn „Ich kann die Leute hier gar nicht verstehen“. Des war halt Monnemerisch! Ich erinnere mich, dass Phil Collins bei dem Song „I Can’t Dance“ im Passgang über die Bühne „tanzte“. Mein Lieblingssong ist „In The Air Tonight“, wegen des Trommelsolos. Wenn ich gerade in der Küche bin, hole ich Löffel aus der Schublade und trommle mit."