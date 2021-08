Peter Maffay kommt erst 2022 in die SAP Arena Mannheim

2020 kam für Peter Maffay das vorzeitige Aus für seine große Jubiläumstournee „Jetzt“, weil zwei Musiker durch Unfall und Krankheit ausgefallen waren. Später machte auch ihm Corona einen Strich durch die Rechnung. Auch 2021 geht es noch nicht zurück in die großen Hallen. ,,Es uns nicht möglich, eine Tournee dieser Größenordnung sicher zu planen und einheitlich durchzuführen. Schweren Herzens müssen wir deshalb unsere Hallentour ein weiteres Mal verschieben.“, sagt Peter Maffay, der am 17. September ein neues Album veröffentlicht. Nun kommt er mit der Tour „So Weit“ am 25. Februar 2022 in die Festhalle Frankfurt und am 8. März 2022 in die SAP Arena Mannheim. Und beweist dabei Humor: ,,Den Satz ,Die Tickets behalten Ihre Gültigkeit’, kennt Ihr schon. Glaubt mir, ich kann ihn auch nicht mehr hören.“ rcl

