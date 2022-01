Peter Maffay erneut verschoben

Die Konzerte der Jubiläumstournee „Jetzt“ von Peter Maffay müssen erneut verlegt werden. Das teilte der Veranstalter BB Promotion mit. Das Konzert in der Mannheimer SAP Arena soll nun am Mittwoch, 31. August 2022, stattfinden, das in der Festhalle Frankfurt am Samstag, 10. September. Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Weil zwei Musiker durch Unfall und Krankheit ausgefallen waren, war die Tournee im März 2020 ausgefallen, Ersatztermine wurden pandemiebedingt verschoben. „Aufgeben kommt aber für uns nicht in Frage, vor allem wegen der unglaublichen Loyalität unserer Fans, die uns nun seit 2 Jahren die Treue halten und fast ausnahmslos ihre Tickets behalten haben“, wird Maffay in der Mitteilung zitiert. red