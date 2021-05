Parzinger macht Druck

Bei den geplanten Rückgaben der als koloniales Raubgut geltenden Benin-Bronzen an Nigeria soll der Druck auf deutsche Museen und politisch Verantwortliche bleiben. „Uns ist es sehr ernst, wir wollen damit jetzt weiterkommen“, sagte der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger am Sonntag in Berlin. „Da ist jetzt schon eine gewisse Dynamik drin, die kann man auch nicht mehr aufhalten. Das ist uns wichtig.“

Zuvor war Parzinger gemeinsam mit der Sprecherin der Benin Dialogue Group aus europäischen Museen und nigerianischen Partnern sowie Vertretern deutscher Museen zu fünftägigen Gesprächen in Nigeria. Ende April hatten deutsche Museumsspitzen und politisch Verantwortliche nach langem Zögern Rückgaben der wertvollen Kulturschätze für das kommende Jahr angekündigt. Bronzen aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin sind in zahlreichen deutschen Museen zu finden. Auch im Berliner Humboldt Forum sollen sie ausgestellt werden. dpa