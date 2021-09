Paris im Bann von Christo

Der Pariser Triumphbogen soll nach den Plänen des 2020 verstorbenen Künstlers Christo an diesem Samstag fertig umhüllt sein. Dann werden 25 000 Quadratmeter silbern-bläulich glänzender Stoff die imposante Architektur eines der Wahrzeichen der französischen Hauptstadt hervorheben. Für den Neffen des verstorbenen Künstlers Christo war die Verhüllung des Pariser Triumphbogens mit vielen Emotionen verbunden. Christo habe ihm sehr gefehlt – nicht, was die Technik und Logistik betroffen habe, sondern vielmehr Erinnerungen und Gefühle, sagte Vladimir Yavachev am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz in Paris. Man habe das Versprechen gehalten und alles im Sinne von Christo ausgeführt, erklärte der 48-Jährige, der die Installationsarbeiten am Arc de Triomphe überwachte. Christo hatte alle Pläne noch vor seinem Tod am 31. Mai 2020 fertiggestellt, denn ursprünglich sollte die Aktion 2020 stattfinden, zeitgleich zu der ihm gewidmeten Werkschau im Pariser Centre Pompidou. dpa

