„Olga Reznichenko Trio“ in der "Klapsmühl": Von anspruchsvollen Kompositionen und virtuosem Pianospiel

Als das Trio um die im südrussischen Taganrog geborene Pianistin zum FinalistInnen-Konzert für den Neuen Deutschen Jazzpreis 2022 Anfang April antreten sollte, hatte es auch Gesundheitsgründen nicht geklappt. Umso gespannter durfte man daher nun sein, als Olga Reznichenko mit ihren beiden Kollegen Maximilian Stadtfeld und Lorenz Heigenhuber an Schlagzeug und Kontrabass die Bühne der Mannheimer IG Jazz in der „Klapsmühl“ betritt.

Reznichenko, die zunächst eine klassische Instrumentalausbildung in Rostow gemacht hatte, um danach in Leipzig ihren Bachelor zu absolvieren, ist nicht nur Konzertmusikerin. Es sind auch ihre umfangreichen, beeindruckend durchkomponierten Originalstücke, die sie von vielen unterscheiden.

Komplex in Metrik und Rhythmik und frei von jeglichen Klischees trägt das Trio eine Musik vor, die fast keiner herkömmlichen Arrangementstruktur folgt, aber sehr hohe Ansprüche an die rhythmische Begleitung stellt. Reznichenkos Kompositionen, bei denen man sich gelegentlich an Bartok oder Mussorgsky erinnert fühlt, erfordern besonders vom Schlagzeug viel Einfühlungsvermögen, Dynamik und Disziplin.

Filigran gespieltes Drumset

Und Stadtfeld erfüllt alle Voraussetzungen auf das Genussvollste. Selten hört man ein derart filigran und präzise gespieltes Drumset. Ein gerüttelt Maß an metrischer Stabilität zeigt auch Kontrabassist Heigenhuber, obwohl der Bass, so scheint es, eher als stabilisierendes Begleitinstrument wirkt.

Bei all ihrer Virtuosität hat die Pianistin ihre Stücke eindeutig auf das Klavierspiel zugeschnitten. Mit sparsamen Improvisationspassagen wirkt ihre Musik ziemlich streng und manchmal auch etwas intellektuell. Erstaunlicherweise gleitet sie aber nie in Strukturen ab, zu denen ihr der Zuhörer nicht mehr folgen mag. Reznichenkos Kompositionen verlangen ständige Aufmerksamkeit. Dann allerdings ist man von so viel kompositorischem Einfallsreichtum beeindruckt. Die Musik des „lga Reznichenko Trios ist tatsächlich ein Genuss für ein waches Publikum.