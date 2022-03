Ohne Umbaupausen, mit vollem Einsatz

Bei den erschreckenden Bildern und Berichten, die derzeit aus den Kriegsgebieten in der Ukraine zu uns kommen, fällt es tatsächlich sehr schwer untätig zu bleiben. Neben den zahlreichen privaten Engagements finden sich auch viele Vereine, die sich den Hilfsbemühungen anschließen. Im Mannheimer Kulturbereich hat recht kurzfristig, unter der Initiative von Sängerin Juliana Blumenschein, auch die IG Jazz zu einer Spendenveranstaltung in der Klapsmühl’ gebeten und traf dabei auf überraschend große Resonanz. Zugunsten der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar, organisierte sie ein Benefiz-Konzert mit zwei instrumental- und drei Vokal-Duos mit den Sängerinnen Blumenschein, Valeria Maurer und Maren Kips. Von Interpretationen von Volksliedern, über Originalkompositionen bis zu Gershwin und Songs von Chico Buarque reicht das Spektrum des Abends, wobei die Reduktion von Band- auf Zweierbesetzung einiges an klanglicher Einschränkung erforderte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zusammen mit dem ukrainischen Pianisten und Komponisten Yuriy Sych aus Frankfurt eröffnet die in Mannheim lebende Maren Kips das Konzert unter anderem mit Stings „Sister Moon“ und Joni Mitchells „Black Crow“ aus dem Album „Hejira“. Neben dem Einsatz an einiger Elektronik glänzt Sych vor allem mit virtuosen Piano-Improvisationen. Da jedes Duo nur rund 20 Minuten Bühnenzeit bekommt, verzichten alle weiteren Künstler auf zeitaufwendige Umbaupausen und spielen ihre Instrumente fast ganz ohne Filter. Mit den Instrumental-Duos mit den Mannheimer Musikstudenten Mario Angelov und Bjarne Sitzmann an Kontrabass und Gitarre und etwas später mit dem Duo von Gitarrist Florin Küppers und Bläser Julian Maier-Hauff lockern die Organisatoren des Abends die Reihe der Vokalduos ein wenig auf, um ein breiteres Klangspektrum zu präsentieren.

Vor dem Finale mit allen Sängerinnen und der Silver/Jones-Komposition „Peace“ tragen die beiden Duos mit Juliana Blumenschein und ihrem Bassisten Jan Dittmann einerseits und der aus Sibirien stammenden Valeria Maurer mit Florin Küppers an der Gitarre noch Songs vor, die das bemerkenswerte Spektrum des Abends präsentieren. Songs wie „Sinhá“ aus der Feder von Chico Buarque, aber auch Charlie Parkers „Barbados“ singt Blumenschein auf eindrucksvolle Weise – und das lässt die Affinität der deutsch-brasilianische Sängerin zu lateinamerikanischer Musik gut verstehen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ganz anders, aber sehr ausdrucksstark und vielleicht am routiniertesten von allen Vokalistinnen interpretiert Valeria Maurer, zusammen mit Florin Küppers, einerseits den Klassiker „My Favorite Things“ wie auch das „Love Theme“ aus dem Film „Spartakus“. Nach dem gelungenen Clubkonzert und der Spendensammlung für einen guten Zweck haben sich hier Künstler präsentiert, von denen man noch mehr hören möchte – und zwar in voller Besetzung.