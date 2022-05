Oberammergauer Passionsspiele: Auftakt mit Festgottesdienst und Prominenz

Oberammergau. Verkehrssperren, Polizei, Sicherheitsdienste, schwarze Limousinen und Mannheimer Busse prägen das morgendliche Wimmelbild, der oberbayerischen 2500-Seelengemeinde. Nagelneue, umweltfreundliche Pendelbusse mit Festspiellogo und Mannheimer Kennzeichen bringen bereits erste Zuschauer aus München sowie den umliegenden Großparkplätzen in den Ort.

Während der bayerische Ministerpräsident erst am Nachmittag zu Premiere und anschließendem Staatsempfang erwartet wird, strömten am Morgen bereits 3000 Menschen, darunter zahlreiche Geistliche und Würdenträger der Weltkirchen durch den Ort. Auch Prominente wie etwa die Schauspieler Ben Becker oder Dominic Raacke wurden gesichtet.

Mit einem ökumenischen Festgottesdienst begannen am Samstagvormittag die 42. Oberammergauer Passionsfestspiele. Der Erzbischof von München und Freising Reinhard Kardinal Marx und der evangelisch-lutherische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, bis 2021 EKD-Ratsvorsitzender zelebrierten den stimmungsvollen Gottesdienst gemeinsam. In einer Gesprächspredigt sprachen beide Kirchenmänner über die Passionen, die es heute zu leiden gilt, im Ukraine-Krieg oder in den Ostafrika.

Der Erzbischof von München und Freising Reinhard Kardinal Marx und der evangelisch-lutherische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm zelebrierten den Gottesdienst gemeinsam. © rcl

Die Gewalt, die auch in der Bibel immer wieder stattfinde münde theologisch in die Verheißung der Gewaltüberwindung. Dies sei die frohe Botschaft Oberammergaus. Der lange vom Publikum gefeierte Spielleiter Christian Stückl brachte neben dem Dank an die teils bereits zum zehnten Mal mitwirkenden Oberammergauer Bürgerinnen und Bürger auch seine Freude zum Ausdruck, dass die Passionsspiele 2022 nach zwei Pandemie-Jahren nun stattfinden

