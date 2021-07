Wohin will dieser Abend? Er darf ja sicherlich als unendlicher Spaß in die Geschichte am Mannheimer Goetheplatz eingehen, als schrilles, buntes, keckes, verrücktes, respektloses und ideensprühendes Spektakel, das den Witz in Benjamin Brittens Kammeroper „Albert Herring“ nicht nur umzingelt, sondern auch herausholt - mitunter vielleicht ein bisschen gewaltsam und gewollt, aber überaus gelungen.

