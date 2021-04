Noll liest in Potsdam

Trotz Beschränkungen kommen rund 20 bekannte Autoren zum „Open-Air-Literaturfest LIT:potsdam“ vom 1. bis 6. Juni. Bestsellerautor Daniel Kehlmann werde eine Rede zur Beziehung von Kunst und künstlicher Intelligenz halten, kündigten die Organisatoren am Montag an. Zu einer Krimi-Lesung werde auch Ingrid Noll erwartet. Auch Bestsellerautor Bernhard Schlink ist in einer Lesung dabei. Der Kabarettist Eckart von Hirschhausen und der Co-Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Johan Rockström, diskutieren über die Klimakrise. Zum Brandenburgischen Bücherfest wird Lutz Seiler erwartet.

Das Festival, das unter dem Motto „Starke Worte. Schöne Orte“ steht, ist als Open Air in Gärten von Potsdamer Villen, des Museums Barberini, des Kulturquartiers Schiffbauergasse und des Parks Babelsberg mit Hygiene- und Abstandsregeln geplant. Außerdem sind Veranstaltungen in Brandenburger Schulen vorgesehen. dpa