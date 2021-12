Noch ein Werk, das den Meister lobt

Heute geht es literaturgeschichtlich wieder etwas zurück. Wir suchen eine Hauptfigur im Werk eines wirklich wichtigen Schriftstellers, der auch Mannheim besuchte, aber aus einer größeren Stadt weiter nördlich stammte. Zu demjenigen Autor, der in einem berühmten Gedicht schrieb: „Soll das Werk den Meister loben,/Doch der Segen kommt von oben“ – zu diesem hat der gebürtige Hesse eine innige Beziehung gepflegt, und noch weniger als dieser hatte unser Mann eine wirklich eindeutige Stärke und Präferenz, was die literarischen Gattungen betrifft.

In der Lyrik, in der Prosa und ebenso im Drama hat er Maßstäbliches geschrieben und veröffentlicht. Weil er recht alt wurde, kamen dabei viele Texte zusammen, und das, obwohl er nicht nur als Dichter gefragt war, sondern ebenso als Theaterleiter und Politiker – und ja, auch als Mann. Ein heftig Liebender war er nämlich auch, ebenfalls bis ins hohe Alter. Eine Liebesbeziehung steht auch im Zentrum seines ersten respektablen Buchs in Prosa, das ein großer Erfolg war und zeitweilig auch den Kleidungsstil prägte.

Doch um diesen Roman geht es nicht, der Autor hat ja noch weitere geschrieben. In zweien davon geht es um die gleiche Person, nach der eben hier gefragt wird. Gesucht wird ebenso der Vor- wie der Familienname, wobei der Erstere lange Zeit sehr gebräuchlich war. Das Buch, in dem die Figur auftritt, wird einem bestimmten Genre zugeordnet, das erst zu der Zeit begründet wurde, als unser Autor lebte und schrieb. Und der Schriftsteller schrieb sogleich auch den Idealtypus des Genres.

Die Hauptfigur ist ein junger Mann, der sein Leben der Kunst, genauer: dem Theater widmen möchte. Er hat einigen Erfolg damit, unter anderem mit einer Inszenierung von Shakespeares „Hamlet“, verlässt die Schauspieltruppe dann aber und schließt sich einer etwas geheimnisvollen Gruppe an, die gesellschaftliche Veränderungen anstrebt und für Amerika schwärmt. Sein Nachname ist für den Dichter übrigens ein Leitbegriff, den er in reiferen Jahren demjenigen des Genies vorzog.

