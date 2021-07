Niemands-Land: Wie sich ein Hund und ein Mensch ins Leben zurückkämpfen

Von Volker Sebold

Nennt mich Niemand!“ So hatte er es allen gesagt, die ihn fragten, wieso er so einsam durch das Land zog, und die wissen wollten, wer er sei. Ein Niemand! Er hatte alles hinter sich gelassen, was ihm wichtig erschien. Handy. Uhr. Selbst Geld. Nur seinen Ausweis hatte er noch schnell eingesteckt.

Er war Mitte fünfzig, als das Virus seine Frau von seiner Seite gerissen hatte. Er sah sie ein letztes Mal, als ihn eine nette Krankenschwester in die Klinik schleuste. SOLIDARITÄT hatte sie längs auf den Unterarm tätowieren lassen. Ihre Augenringe waren deutliche Zeichen von Erschöpfung, Wut und Resignation.







Sein Blick waberte durch den Behandlungsraum. Seine Frau hatte keinen Schimmer von seiner Anwesenheit. Mit der flachen Hand berührte er die trennende Scheibe. Wie in einem Film, für dessen Kitsch er sich geschämt hatte. Auf den Bauch gedreht, lag sie dort. Ein Wesen, das er liebte, wie sonst nichts auf dieser Welt. Die apokalyptisch blinkenden Lichter der Beatmungsgeräte sendeten Impulse der Hilflosigkeit in sein Bewusstsein. Nur wenige Augenblicke war er dort gestanden. Er bat Katharina, so war auf ihrem Namensschild zu lesen, gehen zu dürfen. Seine Tränen vertrockneten auf dem weißen Hemdkragen. Die Lampen im Flur flackerten neon-gelb.

Die Beerdigung fand zwei Wochen später in einem Friedwald statt. So hatte sie es sich gewünscht. Die tröstenden Worte eines Freundes mäanderten durch seine Ohren. Die Urne wurde in den Waldboden gesenkt. Er vergrub seinen Ehering an derselben Stelle.

Das Land starb. Alle Länder starben. Das Virus machte keinen Unterschied zwischen arm und reich. War das Virus von Gott gesandt? Ein Fluch, für das Streben der Menschen nach immer Höherem? Der Mann weigerte sich, dem Virus eine religiöse Bedeutung zuzuschreiben.

Er packte seinen Rucksack mit dem Notwendigsten. Dann zog er los. In Richtung Norden. Zum Meer. Wenn er dort stehen würde, kämen ihm die Wellen entgegen. Begrüßten ihn. Wie einen Freund, den sie lange nicht mehr gesehen hatten.

Er war schon eine Woche unterwegs. Hatte hin und wieder Menschen getroffen, die ihn skeptisch von der Seite anblickten. Manche hielten ihn für einen Penner. Die wenigen, mit denen er ins Gespräch gekommen war, klagten über ihre Einschränkungen und fast jeder kannte jemanden, den das Virus dahingerafft hatte. In diesen Momenten spürte er einen tiefen Schmerz in seiner Brust und verließ als Niemand den Ort.

Langer Blickkontakt

Er rollte den Schlafsack aus. Legte sich aufs weiche Moos. Der Wald erstickte sein Schweigen mit Dunkelheit und Schwärze. Selbst der Mond hatte sich hinter Wolkenvorhängen zurückgezogen und schmollte. Der Mann schnippte eine kleine Spinne von der Wange. Endlich entspannten sich seine Glieder. Auf der Nasenspitze saß ein Tautropfen, der sich endlich traute zu fallen, um auf den Lippen zu vertrocknen. Als das Morgenlicht durch die Augenlider drang, konnte sich der Mann nur daran erinnern, dass sein Traum seltsam leer war. Er öffnete seine verklebten Augen. Fuhr hoch. Halb im Schlafsack hockend, sah er ein Tier, das ihn mit wachen Augen anblickte. Ein Wolf! Das Tier senkte den Kopf und tastete sich vorsichtig näher. Der Mann packte sein Messer, dass er griffbereit neben sich liegen hatte. Das war kein Wolf! Ein Schäferhund, der seinen rechten Hinterlauf nachzog. Der Mann streckte die Hand aus. Mensch und Tier blickten sich lange in die Augen.

Für Selbstmord zu feige

„Lass sehen!“

Der Mann streichelte über das struppige Fell des Hundes und drehte ihn zu sich. Als er die Hinterpfote angehoben hatte, sah er den zentimeterlangen Dorn, der im Ballen steckte. Vorsichtig zog er ihn heraus. Das Tier jaulte auf. Dann leckte es dem Mann dankbar über das Gesicht.

„Ich bin Niemand. Und du? Ich nenne dich Hund. Lass uns gemeinsam unserem Schicksal entgegenlaufen!“

Sie gingen runter zur Straße. Kein Auto weit und breit. Der Mann orientierte sich kurz. Dann verschwanden sie wieder im Schutz der Bäume und liefen weiter in Richtung Norden. Noch 60 Kilometer.

Am nächsten Tag goss es wie aus Eimern. Durchnässt stapften sie auf dem feuchten Waldboden. Hund blieb öfters stehen, um sich die Nässe aus dem Fell zu schütteln.

Wie viele Menschen schon gestorben waren, fragte sich der Mann. Oder müsste es besser heißen: wie viele Menschen noch lebten? Regentropfen liefen in den Kragen. Die Haut war feucht. Die Kühle ließ Mensch und Tier stumm vor sich herlaufen. Er dachte an seine tote Frau. Dankte dem Schöpfer, dass sie keine Kinder bekommen konnten. Kurz nach der Beerdigung hatte er daran gedacht, seinem Leben ein Ende zu setzen. Aber er war zu feige. Und er hatte gelernt, dass immer wieder irgendwo eine Tür aufgehen kann, durch die ein Lichtstrahl glimmt.

Ruhe. Ruhe war, wonach er suchte. Dann traten sie hinaus, auf eine Lichtung. Ein Haus. Aus dem Schornstein quoll Rauch. Vorsichtig näherten sie sich.

Volker Sebold über sich Ich lebe in einem kleinen Weindorf in Unterfranken, in Sichtweite der Vogelsburg, an der idyllischen Mainschleife. Seit April 2020 befinde ich mich im Ruhestand und kann mich so noch intensiver dem Lesen und Schreiben widmen. Zuvor habe ich bei der Kripo Würzburg Deradikalisierungsarbeit im Bereich Islamismus geleistet. Zuletzt konnte ich im echter-Verlag den Frankenkrimi „Bullenhitze“ veröffentlichen.

Asche im Meer verstreuen

„Hallo!“ rief der Mann. Und noch einmal.

Im Eingang zeigte sich eine alte Frau. Schlohweißes Haar umrahmte ihr fahles Gesicht. Die Augen durchdrangen den Mann. Den Hund schien sie nicht wahrzunehmen. Sie winkte ihn herbei. Deutete hinein. Kein Wort hatte ihren Mund verlassen. Hund sprang im Vorgarten auf und ab und bellte. Auf dem Holzfußboden hatte sich eine nasse Lake gebildet, dort, wo der Mann stand. Die Frau streckte den Arm aus und wies auf eine geschlossene Tür. Es roch süßlich. Endlich zog er sich sein Halstuch vor Mund und Nase. Er drückte den Griff nach unten. Erschrak. Im Fensterkreuz hing ein toter Mann. Fliegen surrten durchs Zimmer. Das Virus brauchte keinen Wirt. Es trieb die Opfer auch so in den Tod. Ohne zu zögern ging der Mann zu der Leiche, schnitt sie vom Seil und legte sie vorsichtig auf den Boden. Er öffnete das Fenster. Dann stapfte er hinaus. Sah den Schuppen. Nahm eine Schaufel und grub. Er schwitzte. Nach getaner Arbeit ging er wieder hinein. Der stoische Blick der Frau schien in der Ferne zu verschwinden. Keine Regung der Trauer. Er nahm den Leichnam, wickelte ihn in eine Decke und trug ihn in den Garten.

Als er sich in der Küche die Hände gewaschen hatte, stand die Alte da und reichte ihm zwei Konservendosen. Sie nickte. Stumm. Der Mann legte zum Abschied zwei Finger an die Stirn. Pfiff dem Hund. Dann ließen sie den gruseligen Ort hinter sich.

Ein Regenbogen spann sich über die Wipfel der Bäume. Doch der Mann hatte keine Muse für die Schönheit dieses Augenblicks.

Am Abend erreichten sie eine Stadt. Gespenstisch leuchteten die Straßenlaternen ihre Ankunft aus. Geduckt, im Schutz der Häuser, an deren Putz sich die Dunkelheit rieb, schlichen sie vorsichtig den Gehweg entlang. Schaufenster schrien ihnen ihre Leere entgegen.

„Halt! Stehenbleiben! Polizei!“

Eine Polizistin und ihr Kollege waren von hinten an ihn herangetreten. „Ausweis, bitte!“ befahl der Polizist durch seinen Mundschutz. Der Mann legitimierte sich.

„Sie wissen, dass …“

„Ich weiß…“ unterbrach der Mann die Polizistin. „Aber meine Frau ist gestorben. Und ich habe ihr versprochen, ihre Asche ins Meer zu verstreuen“, log er. „Bitte, zeigen Sie ein wenig Menschlichkeit und lassen mich gehen. Was haben wir denn noch zu verlieren?“

Wie im Schoß der Mutter

Hund winselte und schmiegte sich an das rechte Bein seines Herrn. Die Beamten schauten sich schweigend an.

„Meiden Sie die Städte! Und die Menschen!“

Noch 30 Kilometer.

Der Mann fühlte sich wie ein Zombie, der durch einen Horrorfilm stolperte. Die Füße schmerzten, als er sich unter der Rampe einer alten Industrieanlage zu Boden setzte. Er entfachte ein Feuer, wärmte seine Hände und öffnete mit seinem Leatherman eine der Konservendosen. Er gab Hund etwas von dem Gulasch ab. Mit bloßen Fingern griff er sich die Fleischstücke. Die Sauce rann genussvoll in die Kehle. Er seufzte. Der Tag hatte ihn mürbe gemacht.

Im Traum sah er das blaue Meer und seine lachende Frau.

Um fünf Uhr morgens, die Sonne flutete die Straße mit orangenem Licht, brachen sie auf. Die Stadt schlief. Oder befand sich in Todesstarre. Sie liefen über Felder und Wiesen. Der Untergrund wurde sandiger. Der Mann sog die klare Luft in seine Lungenflügel. Er roch es. Das Salz. Das Meer. Der Mann schloss die Augen. Hielt inne. Ein Ruck ging durch seinen Körper. Am Ende des Kiefernwaldes saß Hund schon auf einem Sandhügel und bellte freudig. Der Mann kämpfte sich die Düne hoch. Sand rieselte in die Stiefel. Was er sah, überwältigte ihn.

Am Strand tanzten Menschen und lachten. Sie bespritzten sich ausgelassen mit Meerwasser. Kinder hüpften in die Wellen und stießen spitze Schreie der Freude aus.

Niemand weinte. Er entledigte sich seiner übelriechenden Kleider. Nackt ging er hinunter zum Strand. Rannte los. Warf sich in die kalte Flut. Sein treuer Begleiter tat es ihm gleich. Das Meer umspülte ihre ausgezehrten Körper. Das Wasser erfrischte den trägen Geist des Mannes.

„Hund! Wir holen es uns wieder zurück, dieses bisschen Leben! Etwas Besseres als den Tod finden wir überall!“

Dann tauchte er unter und fühlte sich schwerelos. Wie ein Neugeborenes im Schoße seiner Mutter.