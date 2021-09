Niedecken tritt in Schwetzingen auf

Sein literarisch-musikalisches Programm rund um Bob Dylan und BAP bringt der Kölsch-Rocker Wolfgang Niedecken am Dienstag, 30. November, auf die Bühne des Rokokotheaters im Schwetzinger Schloss. Mit dabei ist der Pianist Mike Herting. Das hat die Agentur Provinztour am Wochenende mitgeteilt. Aus Infektionsschutzgründen gilt demnach die 2G-Regel: Das heißt, der Zugang zu dieser Veranstaltung ist nur für Geimpfte und Genesene erlaubt. Karten sind bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich sowie online unter: www.provinztour.de oder per Telefon unter: 0621/10 10 10. gespi

