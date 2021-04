Nicht nur Italien trauert um „La Rossa“

„Ihre Stimme hat tiefe Gefühle in ganzen Generationen ausgelöst.“ Nach dem Tod von Milva wird selbst der nicht für Gefühlsüberschwang bekannte italienische Kulturminister Dario Franceschini emotional. Vom Schlager über Chansons zu Brecht-Liedern sang sich Milva mühelos quer durch die Musik-Genres.

Der theatralische Griff in die rote Mähne gehörte immer dazu. Obwohl sie so häufig wie kein anderer Star am kommerziellen Schlagerfestival von San Remo teilnahm, stand ihr Spitzname „La Rossa“ immer auch für ihre politische Ausrichtung. Rund zehn Jahre nach ihrem Rückzug von der Bühne starb die Sängerin am Freitagabend mit 81 Jahren nach langer Krankheit in Mailand. In Deutschland wurde Milva auch mit ihrer Interpretation von Brecht-Weil-Liedern unter der Regie von Giorgio Strehler bekannt, der an internationalen Bühnen Regie führte.

Milva bei ihrem letzten Auftritt in Mannheim: 2005 im Rosengarten. Bild: Ri Milva bei ihrem letzten Auftritt in Mannheim: 2005 im Rosengarten. Bild: Ri

Die aus dem kleinen Ort Goro an der Mündung des Po in Norditalien stammende Maria Ilva Biolcati tingelte anfangs durch Nachtlokale, um ihre verarmte Familie zu ernähren. Bei einem Nachwuchswettbewerb des italienischen Staatsfernsehens RAI wurde sie 1959 für ein breites Publikum entdeckt. Kraftvolle Lieder wie „Hurra, wir leben noch“ und „Freiheit in meiner Sprache“ sowie Songs von Bert Brecht und Mikis Theodorakis machten Milva als Sängerin bekannt. Die Tochter eines Fischhändlers und einer Schneiderin gewann beim Schlagerfestival San Remo trotz häufiger Auftritte und weltweiten Erfolgs nie den ersten Preis. Vor zwei Jahren wurde sie dort für ihr Lebenswerk geehrt.

Eine ganz andere Seite als leichte Schlager entdeckte Theaterregisseur Strehler an Milva: Bei einer Veranstaltung zum 20. Jahrestag der Befreiung Italiens von der Besatzung durch die Nationalsozialisten sang sie 1965 „Lieder der Freiheit“. Strehler forderte sie daraufhin auf, ihm vorzusingen. Am Mailänder Teatro Piccolo stand die Sängerin mit der rauchigen Altstimme dann drei Jahre lang als Seeräuber-Jenny in seiner Inszenierung von Brechts „Dreigroschenoper“ auf der Bühne. Mit großen Gesten und dem Ruf einer „Femme Fatale“ trat Milva zudem in Filmen an der Seite von Gina Lollobrigida, Juliette Binoche oder Otto Sander auf. Die Sympathien der Franzosen eroberte sie mit der Interpretation der Chansons von Edith Piaf. Doch ihre Aura von Leidenschaft und Freiheit passte ebenso gut zu den politischen Liedern des Griechen Theodorakis, der zu Zeiten der griechischen Militärdiktatur als ein Symbol des Widerstandes galt.

In neun Sprachen gesungen

Wenn sie „Freiheit in meiner Sprache“ von Ennio Morricone mit dem Ausruf „Liberta“ sang, sprach Milva die Italien-Sehnsucht der Deutschen mit einem Hauch von Revolutionsromantik an. Scheinbar mühelos präsentierte sie Chansons in neun Sprachen. epd