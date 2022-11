Nibelungenfestspiele 2023 werden weiblich

Mannheim/Worms. Am Wormser Dom geben im kommenden Jahr zwei Frauen kreativ den Ton an: „BRYNHILD“ heißt das neue Stück der Dramatikerin Maria Milisavljević, das vom 7. bis 23. Juli 2023 bei den Nibelungen-Festspielen unter der Intendanz von Nico Hofmann uraufgeführt wird. Für die Inszenierung konnte die Regisseurin Pınar Karabulut gewonnen werden. Das gab das Festival-Team um den in Mannheim aufgewachsenen UFA-Chef am Dienstagabend im Mannheimer Modehaus Engelhorn bekannt.

Die Dramatikerin Maria Milisavljević gewann mit ihrem Debütstück „Brandung (engl. Abyss)“ 2013 den Kleistförderpreis für junge Dramatik. Das Stück wurde bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen und am Deutschen Theater Berlin uraufgeführt. Mit „Beben (engl. Noise)“ gewann sie 2016 den Autorenpreis des Heidelberger Stückemarktes und wurde für den Mülheimer Dramatikerpreis nominiert. Pınar Karabulut ist seit der Spielzeit 2020/2021 ist zum Teil Hausregisseurin und Teil des künstlerischen Leitungsteams der Münchner Kammerspiele. Sie steht für das Aufbrechen von Geschlechterklischees in ihren Inszenierungen.

Nico Hofmann sagte: „Wir freuen uns sehr, mit Pınar Karabulut und Maria Milisavljević zwei der profiliertesten Theatermacherinnen ihrer Generation für die Nibelungen-Festspiele 2023 gewonnen zu haben. Das Stück ‚BRYNHILD‘ verspricht noch einmal eine ganz neue Perspektive – und das war und ist unser Ansatz für die Ausrichtung der Festspiele. Für Worms sei diese Kombination nochmal ein wichtiger Schritt, wenn es darum gehe, den alten Nibelungenmythos mit seiner ganzen archaischen Kraft modern und neu zu erzählen. Ihr Blick auf den Nibelungenstoff verspreche eine konsequent gegenwartsbezogene Lesart, so der Künstlerische Leiter Thomas Laue.

Saga vervollständigt

Autorin Maria Milisavljević gab einen kleinen Ausblick: „Es ist ja nicht so, dass die Sage der Nibelungen vollständig ist. In der Ur-erzählung, der Edda, klafft eine riesige Lücke: Aus dem Buch der Brynhild wurden etliche Seiten herausgerissen. Wir schreiben die Geschichte von Brynhild und Sigurd also nicht einfach nur neu, sondern vervollständigen sie.“ Regisseurin Pınar Karabulut ergänzte: „Worms ist der Ort, an dem sich Realität und Magie vermischen. Sich hier mit dem größten Epos beschäftigen zu dürfen, freut mich sehr. Es geht um Mut, um Liebe und um die eigene Freiheit.“

Der Vorverkauf für die Inszenierung 2023 startet am 9. November, 10 Uhr, mit einer Weihnachtsaktion, wie die Festspiele weiter mitteilten: Wer bis Heiligabend, 24. Dezember, 12 Uhr, Tickets für die Nibelungen-Festspiele kauft, erhält für Sonntags-, Montags-, Dienstags- und Mittwochsvorstellungen 15 Prozent Rabatt auf alle Kategorien. Regulär kosten die Tickets je nach Kategorie zwischen 29 und 139 Euro. Karten unter 01805 – 33 71 71.