Immer wieder in den Romanen von Patrick Modiano werden Menschen von der großen Stadt Paris verschluckt. Sie verschwinden, sind aber doch nie ganz verschwunden. Spuren eines früheren Lebens finden sich noch in unscheinbaren Kladden, in vergilbten Adressbüchern, in alten, längst von anderen bewohnten Häusern oder in Straßen, deren Namen an vergangene Epochen erinnern. Ihr Erscheinungsbild aber hat der Lauf der Zeit längst schon verändert.

Im neuesten, wiederum von Elisabeth Edl brillant, also melancholisch beiläufig übersetzten Roman wird der Erzähler Jean Eyben von der unberechenbaren Erinnerung in eine vergangene Phase seines Lebens zurückgeworfen. Damals ist er gerade einmal zwanzig, weiß schon, dass er Schriftsteller werden möchte, arbeitet aber für kurze Zeit in einer Detektei, der Agentur von Hutte. Jahre später nimmt er sich ein Überbleibsel vor, das ihm von dieser Tätigkeit geblieben ist: eine himmelblaue Mappe.

Literaturnobelpreis 2014



2014 wurde der 1945 in Paris geborene Patrick Modiano (Bild) mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. In Frankreich gehörte er da längst zu den bedeutenden Gegenwartsautoren. Hierzulande war ihm die große Aufmerksamkeit bis dahin versagt geblieben – obwohl es einige Fürsprecher gab, nicht zuletzt Peter Handke, der seinen Roman „Eine Jugend“ 1985 übersetzt hatte. Inzwischen liegen die meisten der Bücher von Modiano auf Deutsch vor, zuletzt übersetzt von Elisabeth Edl. Sein jüngstes Werk spielt – wie fast alle seine Romane – in Paris, und wieder geht es jetzt in „Unsichtbare Tinte“ um Erinnerung und die Suche nach der verlorenen Zeit.

„Warum dieses ,Dossier‘ und nicht ein anderes? Wegen der Leerstellen, wahrscheinlich. Und außerdem befand es sich nicht im Aktenschrank, sondern lag einfach so da, auf Huttes Schreibtisch. Eine ,Geschichte‘, sagte er, die noch nicht gelöst sei – würde sie es jemals? –, die erste, von der er mir erzählte an jenem Abend, als er mich eingestellt hatte, ,zur Probe‘, wie er sich ausdrückte.“

Jean erinnert sich daran, wie er den wenigen Spuren einer vom Erdboden verschluckten Frau mit Namen Noëlle Lefebvre folgen soll: Er hat nur wenige Hinweise, findet ihr Adressbuch, begegnet einigen ihrer Freunde, gelangt an einen an sie adressierten Brief. Aber nichts vermag ihr Verschwinden zu erklären, niemand weiß, wo die junge Frau abgeblieben ist. Modiano gelingt es meisterlich, mit den Motiven des Detektivromans zu spielen und sie zugleich vollkommen ad absurdum zu führen – denn nichts wird erklärt, alles wird immer nur verworrener.

Detaillierte Leerstellen im Leben

Es gibt keine rechte Chronologie, vielmehr entsteht beim Lesen das Gefühl, dass sich verschiedene Schichten übereinanderlegen, die Zonen von „Erinnerung und Vergessen durcheinandergeraten“. Es gibt „Leerstellen in diesem Leben“, das ist der Refrain des Buches, und Modiano versteht wie kein Zweiter, diese Lücken in der Vergangenheit zu umspielen, umkreisen, umgarnen.

Auch wenn nicht gesagt wird, warum dieser nie abgeschlossene Fall dem Erzähler Jean im Gedächtnis geblieben ist, so ahnen wir es zumindest: Als Schriftsteller, der er nun ist, braucht es Leerstellen des Lebens, sie sind mindestens so wichtig wie die Details, die ihnen entgegenstehen. Aus dieser Spannung von Nicht-Wissen und Genauigkeit entsteht Literatur. „Ja, die Erinnerungen kommen mit dem Kritzeln der Feder. Man darf sie nicht erzwingen, sondern muss einfach schreiben und dabei so wenig wie möglich streichen.“

Die Sehnsucht nach dem Schreiben, hat Patrick Modiano in seiner Nobelpreisrede gesagt, sei in ihm entfacht worden durch den Versuch, ein Mysterium aufzuklären – die losen Enden der Vergangenheit zusammenzuführen. Zunächst waren es die losen Enden der Shoah, die er in seinen Büchern aufzugreifen suchte. Später jene verschwommenen Bilder, die ihm aus der Kindheit und Jugend geblieben sind, als er zwischen den Freunden seiner Eltern herumgereicht worden ist, Menschen, die er oft nicht kannte, die ihm nebulös erschienen und schemenhaft in Erinnerung geblieben sind.

Bewahrenswerte Vergangenheit

Diese Grundstimmung, das Geheimnisvolle, die merkwürdige Abfolge von unbekannten Häusern und Straßen – all das findet sich in den Büchern Modianos auf immer wieder neue und doch ganz wiedererkennbare Weise. „Aber vielleicht muss man eine gewisse Zeit warten, damit Buchstaben und Namen erscheinen, wie auf den Seiten von Noëlle Lefebvres Taschenkalender. Das bestärkte mich in der Vorstellung, wenn du manchmal Gedächtnislücken hast, so stehen alle Einzelheiten deines Lebens irgendwo geschrieben, mit magischer Tinte.“

Modianos Werk ist ein langer, großer, in verschiedene Romane unterteilter Text über eine nur als Fragment wahrgenommene Vergangenheit, die bewahrt werden will. Und „Unsichtbare Tinte“ ein wunderbarer Einstieg in diesen faszinierenden Kosmos.