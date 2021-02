Das Kurpfälzische Kammerorchester und der Akkordeonist Nikola Djoric konfrontieren Musik des Barockgenies mit der des Tangomeisters. Das jetzt erscheinende Album enthält Cembalo- und Bandoneonkonzerte, gespielt mit Akkordeon. Wir beleuchten es von zwei Seiten: aus klassischer und popularmusikalischer Perspektive.

Vom Klassiker - Stefan M. Dettlinger

AdUnit urban-intext1

Grundsätzlich lautet das kreative Credo seit der Postmoderne ja so ungefähr: Anything goes. Alles ist möglich. Haben wir das verinnerlicht und akzeptiert, stellt sich jedoch immer wieder dieselbe Frage: Wenn es möglich ist, ist es dann aber auch automatisch sinnvoll? Beim neuen Album des Kurpfälzischen Kammerorchesters (KKO) mit dem serbischen Virtuosen Nikola Djoric stellt sich genau diese Frage: Ist es sinnvoll, Bachs Cembalokonzerte mit dem Akkordeon zu musizieren? Aus Bachs Sicht sicher nicht. Bach braucht das Akkordeon nicht. Natürlich nicht. Aber umgekehrt: Vielleicht braucht der Akkordeonist Bach, um seine musikalischen Horizonte zu erweitern, um sein Instrument einer fest verorteten Welt zu entreißen und in Sphären vorzudringen, die er ohne Bach vielleicht nicht erreicht. Mal sehen.

Die gute Nachricht ist schon mal: Bach atmet, fast müsste man sagen, er schnauft, röchelt und keucht, wie man gleich im ersten Satz (Allegro) des Konzerts in d-Moll (BWV 1052) hören kann. Nach dem klaren Statement des Unisono von Orchester und Solist taucht Djoric in den polyphonen Kosmos ein und lässt sein Akkordeon kraftvoll sprechen. Tatsache ist, dass dieses Instrument dem Streicherapparat mehr Konkurrenz macht, als es ein Cembalo je könnte. Es ist ein Musizieren auf Augenhöhe, was auch dadurch verstärkt wird, dass das KKO mit Konzertmeister Hans-Peter Hofmann – um Worte des Popularmusikers zu benutzen – richtig groovt. Es ist ein mächtiges Schwingen, das mitunter in den Tutti-Passagen entsteht. Wuchtig. Virtuos wütend etwa im Allegro assai des g-Moll-Konzerts (BWV 1058). Und doch transparent und mit großen dynamischen Amplituden. Selbst in den langsamen Sätzen, etwa im B-Dur-Andante, ist das Akkordeon im Vorteil, weil es im Gegensatz zum Cembalo oder Klavier bei den langen Noten mehr singen und überhaupt anschwellen kann. Djorics Klang und Artikulation kommen hier einem Blasinstrument oder gar der menschlichen Stimme sehr nah. Er phrasiert homogen und, ja, human.

Freilich bleibt die Geschmacksfrage: Akzeptiert man die Entwendung des Heiligtums Bachs in eine Welt, die zumindest momentan nach den schmutzigen Straßen Buenos Aires’ oder New Yorks riecht? Beim Bandoneonkonzert Astor Piazzollas stellt sich die Frage kaum. Fulminant, melancholisch und mit viel menschlichem Antlitz besonders im Mittelsatz wurde hier in der Epiphaniaskirche Mannheim-Feudenheim musiziert. „Aconcagua“ ist Piazzollas „Alpensinfonie“, ein gewaltiger Gipfelaufstieg auf 6961 Meter, in dem Mensch und Natur zwischen dramatischem Ringen und göttlicher Einheit irisieren. Wer hätte gedacht, dass das perkussiv und pianistisch verstärkte KKO zu solch furchterregenden Taten fähig sein würde! Anything goes! Zusammen mit Djoric gelingt so das Höchste: Überwältigung!

Vom Jazzer - Georg Spindler

AdUnit urban-intext2

Darf man das? Bei zwei Bach-Konzerten das Cembalo durch ein Akkordeon ersetzen? Wenn sich dabei derart überraschende Klangerlebnisse einstellen wie in der Kooperation des Akkordeonisten Nikola Djoric mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester (KKO) ist dagegen nichts einzuwenden. Die Kompositionen erscheinen da aus neuer Perspektive. Die eher monochrome Sonorität des Cembalos ist einem luftigen, dynamischeren Sound gewichen. Wirken die Tonfolgen auf dem Tasteninstrument filigran wie mit einem Gravurstichel gezogen, klingen sie auf dem Akkordeon, als seien sie mit dem Pinsel aufgetragen. Die Musik, deren Kraft im Original aus der Rationalität ihrer Ordnung erwächst, gewinnt so an Expressivität. Statt auf Hirn und Geist zielt sie nun auf Herz und Gefühl.

Denn Joric bringt die Partitur zum Singen, vokalisiert sie mit subtilsten Tonbeugungen. Die langsamen Sätze gewinnen so an Emotionalität: Das schmerzerfüllte Adagio des Konzerts Nr. 7 mit seinen ächzenden Streicherklängen nimmt an tragischer Schwere zu, die Sololinien erhalten eine seufzende Timbrierung. Schnelle Passagen wie das Allegro im Konzert Nr. 1 bekommen dagegen einen östlich-folkoristischen Einschlag.

AdUnit urban-intext3

Generell verändert sich – auf reizvolle Weise – der Charakter der Vorlagen. Im Original heben sich die melodischen Gravuren auf dem Cembalo in ihrer bestechend feingliedrigen Konturierung deutlicher ab vom Streicherhintergrund. Auf dem Akkordeon sind die Melodiefolgen viel stärker in den Gesamtklang eingebettet, mitunter fast bis zur Kongruenz. Das aber ist durchaus passend: weil das KKO unter Hans-Peter Hofmann für meine Ohren weniger mit analytischer Schärfe Strukturen freilegt, sondern vielmehr einen runden Ensembleklang mit seidigen Höhen und raunenden Bässen bevorzugt.

AdUnit urban-intext4

Bachs musikalische Architektur erscheint so weniger streng, weniger konstruktivistisch, wie verhüllt mit Tüchern und Vorhängen. Aber die bezwingende Logik dieser Musik – das Geflecht der Stimmen, die Balance der gegenläufigen Linien, der Variationsreichtum – offenbart sich gleichwohl, sie wirkt nur verspielter. Ob dies werkgetreu ist, bleibt die Frage. Traditionelle Einspielungen etwa von Zuzana Ruzicková sind dies viel eher. Aber warum nicht mal Neues wagen?

Piazzollas „Aconcagua“ ist für mich dagegen vonseiten des KKO zu sehr mit dem Weichzeichner abgebildet. Die grellen Effekte in dieser Musik der Affekte sind mir als Piazzolla-Fan zu geglättet. In den temperamentvollen Momenten dieser wild zwischen Rasanz und Räsonnement hin- und herwirbelnden (Seelen-) Klanglandschaft fehlt mir die perkussive Härte. Djoric bringt sie zwar mit ruckartartigen Rhythmusstößen, wirkt aber wie das KKO in den melancholischen Passagen überzeugender. Mir ist das zu – mitteleuropäisch. Letztlich aber äußerst hörenswert.