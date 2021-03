Mannheim. Der Termin der Frank Sinatra Story in Mannheim muss verschoben werden. Wie der Veranstalter BB Promotion am Mittwoch mitteilte, ist die Show nun am 25. März 2022, 20 Uhr im Rosengarten geplant. Bereits für den ursprünglichen Termin am 29. März dieses Jahres gekaufte Karten behalten demnach ihre Gültigkeit.

