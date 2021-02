  Neuer Termin für "Die drei ???" in Mannheimer SAP Arena

Mannheim. Wegen der pandemischen Lage hat der Veranstalter alle noch geplanten Arena-Shows der "Die drei ???"-Tournee auf das Jahr 2022 verschoben. Davon betroffen ist auch der Auftritt in der Mannheimer SAP Arena, teilte der Veranstalter am Dienstagvormittag mit. Demnach sollen die Sprecher Oliver Rohrbeck, Jens Wawrczek und Andreas Fröhlich am 3. November 2022, 20 Uhr nach Mannheim kommen. Ursprünglich war der Auftritt bereits im März vergangenen Jahres geplant. Alle bereits gekauften Tickets behalten laut Veranstalterangaben ihre Gültigkeit.

