Neuer Chordirektor am NTM

Der in Großbritannien geborene Chordirektor, Dirigent und Pianist Alistair Lilley wird zur Spielzeit 2023/24 neuer Chordirektor am Nationaltheater Mannheim (NTM). Wie das NTM am Mittwoch mitteilt, tritt er damit die Nachfolge von Dani Juris an, der zur kommenden Saison Chordirektor an der Staatsoper Unter den Linden wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Großbritannien geboren: Dirigent und Pianist Alistair Lilley. © Pawel Sosnowski

Alistair Lilley habe sich in einem sehr intensiven Auswahlverfahren unter mehr als 30 Bewerbern durchgesetzt, sagt Opernintendant Albrecht Puhlmann. Alistair Lilley, aktuell noch Chordirektor am Theater Regensburg, freue sich sehr „auf die Arbeit mit dem Chor in Mannheim und auf die neuen musikalischen Herausforderungen, die mit dem vielfältigen Repertoire am Nationaltheater Mannheim verbunden sind“, heißt es in der Mitteilung.

Alistair Lilley studierte Klavier, Orgel und Dirigieren am Royal College of Music und setzte seine Ausbildung am National Opera Studio in London fort. Er arbeitete als Pianist und Dirigent unter anderem am Royal Opera House Covent Garden und der Scottish Opera. An der Opera North dirigierte Lilley die Uraufführung der Produktion „The Pied Piper“ (Kate Pearson), an der English National Opera Vorstellungen von „Madama Butterfly“, „Le nozze di Figaro“ und „Carmen“. Im Januar 2008 zog er in die Niederlande und wirkte dort bis Juli 2012 an der Nationale Reisopera als Chordirektor und Assistenzdirigent. Neben seiner Tätigkeit an Opernhäusern arbeitete Lilley auch intensiv mit mehreren Orchestern und Chören und war viele Jahre Organist und Direktor des Chores der Westminster Central Hall, London. Alistair Lilleys Tätigkeiten als Pianist führten ihn mit Mozarts Klavierkonzerten in die Royal Albert Hall, die Royal Festival Hall und die Queen Elizabeth Hall. Als Komponist schrieb Lilley Musicals, Musik für Chor und für das Theater Regensburg Auftragskompositionen und Arrangements. red