«Network»-Schauspieler Ned Beatty gestorben

Berlin (dpa) - US-Schauspieler Ned Beatty («Network») ist Medienberichten zufolge tot. Der Charakter-Darsteller starb am Sonntag im Alter von 83 Jahren, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf seine Familie und sein Management berichteten.

Beatty war 1977 für einen Oscar nominiert für seine Rolle in der schwarzen Komödie «Network» (1976). Beatty spielte darin den Medien-Konzernchef Arthur Jensen. Gefeiert wurde Beatty bereits für seine Rolle in seinem Debütfilm «Deliverance» (deutsch: «Beim Sterben ist jeder der Erste») von 1972. In den «Superman»-Verfilmungen (1978 und 1980) mit Christopher Reeve mimte er den Handlanger von Bösewicht Lex Luthor.

