Neckarstadt-West entdecken

Zwei Fotografen und eine Fotografin nehmen die Neckarstadt-West ins Visier: vom Alten Messplatz über den neugestalteten Neumarkt bis zum MARCHIVUM. Der Anlass zu dieser Spurensuche: Die Neckarstadt wird 150 Jahre alt, das COMMUNITYartCENTERmannheim, das die Fotos beauftragt hat, wird zehn.

Jennifer Petzold, Jahrgang 1992, beschäftigte sich analog mit formalen Fragestellungen. Farbe, Form und Komposition, im Unterschied zu den anderen erzählt sie keine Geschichten von den Menschen, sondern zeigt einfach, was ist. Hausfassaden, abgeschupperte Balkone, aber auch die verschiedenen Straßenbeläge und am Ende immer mal wieder die Natur, die in Schwänen, Vögeln und wunderbaren Schattenwürfen von Bäumen aufscheint.

Ganz anders Arthur Bauer, Jahrgang 1983, der schon etliche Ausstellungen hatte, nicht nur in Port25 über Kasachstan, wo er geboren wurde, sondern weltweit und auch über den Mannheimer Musiker David Julian Kirchner. Er hatte bislang noch nie in der Neckarstadt fotografiert, obwohl er hier seit 2014 lebt. Sein Blick auf seine Umgebung ist ganz anders, er schafft Bilder von subversivem Witz, aber auch der Realität eines armen Stadtteils, der aber auch sehr liebenswerte Momente haben kann, wenn etwa ein Äffchen auf einer Schaukel schwingt und aktuell die Farben der Ukraine in Luftballons vorhanden sind.

Der letzte im Bunde, Jonathan Funk, geht wiederum ganz anders um mit seinen Sujets. Er lernte die Menschen auf seinen Fotos nach und nach kennen und konnte so einen ganz neuen Blick auf die Neckarstadt werfen: Eine Frau lud ihn ein und so lernte er das älteste Haus (gebaut 1850) kennen, mit einem feinen Gärtchen im Hof, oder den Kneipenbesitzer, der seine uralte Mutter pflegt – sehr charmant und menschenfreundlich!