Müssen wir jetzt schon wieder von der russischen Seele erzählen, von den Weiten der Gedanken, von der Kälte in der Luft und der Wärme in den Herzen, von einem überschäumenden und irgendwie schon auch modernen Gefühlsausbruch, den westeuropäische Musik so unverblümt und fast plakativ nie gewagt hat? Müssen wir schon wieder Thomas Manns satirisch gezeichneten Theologiestudenten und Deutschtümler

...