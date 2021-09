Ab heute, so könnten wir es formulieren, geht es ums Ganze fürs Nationaltheater Mannheim. Der musikalische Startschuss am Abend im Luisenpark mit dem „Opern Air“ führt in die nach dem Zweiten Weltkrieg vielleicht schwierigste Zeit der Institution. In 330 Tagen fällt der vorerst letzte Vorhang im Spielhaus am Goetheplatz - bezeichnenderweise mit Richard Wagners „Götterdämmerung“. Dann folgen ab

...