Nationaltheater Mannheim erhöht Kapazitäten: Mehr Karten für "Herkunft"-Premiere

Mannheim. Das Mannheimer Nationaltheater (NTM) reagiert auf die neue Corona-Verordung des Landes Baden-Württemberg und erhöht seine Saalkapazitäten. So dürfen in den Sälen künftig 60 Prozent der Zuschauerplätze belegt werden, teilte das NTM mit. "Auch wenn im Lichte der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg eine Vollbelegung möglich wäre, haben wir uns, wie viele andere Theater auch, entschieden, eine modifizierte Schachbrettplatzierung vorzunehmen und damit eine Auslastung von etwa 60 Prozent der Plätze in den jeweiligen Sälen zu ermöglichen", wird der Geschäftsführende Intendant Marc Stefan Sickel zitiert. Eine Umbuchung bereits gekaufter Tickets ist nicht erforderlich, heißt es.

Durch die Aufstockung der Kapaziäten gibt es auch noch Restkarten für die Premiere von "Herkunft" unter der Leitung von Johanna Wehner am Samstag, 18. September um 19 Uhr Das teilte das NTM dieser Redaktion am Donnerstagvormittag mit.