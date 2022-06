Nachwuchs aus aller Welt

An der Popakademie Baden-Württemberg findet von Samstag, 23. Juli, bis Freitag, 29. Juli, zum 14. Mal das International Summer Camp statt. Mehr als 50 internationale Musikerinnen und Musiker verschiedener Genres kommen in dieser Zeit nach Mannheim. Wer dabei sein will, kann sich noch 10. Juli bewerben. Fünf Tage lang stehen Workshops zu Songwriting, Gesang, Bandcoaching, Musikproduktion und Instrumentalunterricht auf dem Programm. Höhepunkt ist das Abschlusskonzert am Donnerstag, 28. Juli, das bei freiem Eintritt ab 20 Uhr in der Popakademie stattfindet. Dort präsentieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre neuen Songs vor Publikum.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bewerbungen sind auf der Seite der Popakademie (https://www.popakademie.de) über das Online-Formular möglich. red