Alles vergeht. Die Schönheit, der Glanz, die Macht, das Leben im Wandel der Zeit. Was bleibt? In unserer geliebten Kurpfalz unter anderem der Spargel und vor allem die Erinnerung an Liselotte von der Pfalz, die zur Schwägerin des Sonnenkönigs Ludwig XIV. verheiratet wurde und mit dessen Bruder, dem Herzog von Orleans, nicht sonderlich glücklich wurde. Aber ihre Briefe an die heimatlichen Verwandten machten sie unsterblich, weil sie in denen ein Sittengemälde und Gesellschaftspanorama vom mächtigsten Königtum und der prachtvollsten Hofhaltung im damaligen Europa entwarf.

„Tweets aus Versailles“ hieß das Programm in Twitter-Neudeutsch bei den Schwetzinger Festspielen, als die „Lauttencompagney Berlin“ um Wolfgang Katschner und Gerd Amelung höfische Barockmusik spielte und die Schauspielerin Franziska Troegner Briefpassagen einstreute.

Witzig und prägnant, scharfzüngig und deftig gab die Liselotte Einblicke in einen eigenen, um sich selbst kreisenden Kosmos, dessen Fliehkräfte irgendwann in eine Revolution münden mussten. Die von Kai Weßler besorgte Textauswahl richtete den Blick auf jene Pointen, die Pars pro toto eine aus heutiger Sicht absurde Welt des Sonnenkönigs illustrierten. Und mittendrin die arme, oft frustrierte Liselotte, deren Nachrichten aus dem Epizentrum aber auch von einer Frau berichten, die sich in einer abweisenden Umgebung voller Höflinge sowie weiblicher und männlicher Mätressen mit selbstironischem Beharrungsvermögen ihre Individualität bewahrte.

Die Musikanten aus Berlin servierten Kompositionen von Lully bis Marais und Charpentier auf gewohnt hohem Niveau mit dem Glanzpunkt der Mezzosopranistin Coline Dutilleul.