Nachhaltigkeit frontal empfohlen

Erstmal die Luft anhalten! Ein ungewöhnlicher Einstieg für eine Jugendtheaterproduktion. Hier, wo doch sonst so viel gescherzt und gequasselt wird. Online, an den heimischen Bildschirmen also, geht es freilich stiller zu als sonst in der Alten Feuerwache, wo die Premiere aufgezeichnet und nun über Youtube gestreamt wurde.

Doch erstmal Luft anhalten, schließlich gilt es, CO2 einzusparen. Im richtigen wie im Bühnenleben, das der Choreograph und Regisseur Martin Nachbar hier verantwortet.

Die Schauspieler Sebastian Reich und Carmen Zehentmeier machen eine Atemübung. Ein und aus, die Hände hoch und nieder. Die Bühne von Michiel Keuper zeigt dazu die Blattstruktur eines gesunden und saftigen Blattes, ein grünes Leuchten, das den Raum erfüllt. Zur atmosphärischen Urwald-Beschreibung krabbeln, kreisen und winden sich der Performer und die Performerin bewegungsmalerisch zur blumig blühenden Naturbeschreibung. Dann bricht Technik in den locus amoenus, jenen idyllischen Ort, in dem Mensch und Natur im Einklang sind. Zum Maschinensound verzerrt sich die Stimme der Einleserin, die Beats werden härter, die Bewegungen von Reich und Zehentmeier kantiger, ruppiger und schärfer.

Auf dem Bildschirm und wirklich weit weg im fernen Schanghai liest JNTM-Ensemblemitglied Zenghao Yang Nachrichten von Brandrodungen im brasilianischen Regenwald. Wir sehen dazu auf Rhythmus geschnittene, starke tänzerische Momente.

Das vor Ort anwesenden Duo wird nun zu Klischee-Ärzten, Lungenspezialisten des Klinikums Mannheim. Man spricht von der Unbewusstheit des Atmens und von den schleichenden Gefahren durch Qualm und Rauch.

Holzkisten werden in Regale geräumt, der Kollege aus China bleibt zugeschaltet. Es gibt – auch bei Endgeräten guter Qualität – ein Sound- und Verständnisproblem, aber es geht natürlich auch mal kurz darum, dass Frauen still und nett, Jungs und Männer laut und durchsetzungsstark sind. Monothematisch grüßt das NTM-Murmeltier.

Natürlich geht es dann aber um die Protestbewegung „Fridays for Future“, um Verantwortung und am „Redner*Innenpult“ um Ansprachen von Umweltaktivisten. Neben den Tanzszenen, es folgt eine gelungene „unter Wasser“, sind die Reden noch das Beste.

Es folgt aber, was bei Lehrproben für jeden Referendar wenig zukunftsfördernd wäre: langweiliger Frontalunterricht. Fakten und Zahlen werden genuschelt, gezetert, aufgesagt. Und man muss sich fragen, wie so viele Theater-Profis so zusammenhangsloses Erklärtheater zulassen können.

Stärken hat die biedere Theaterstunde, wenn Musik (zu Gast von der Popakademie: Shelly Phillips) oder Nachbars Bewegungstheater „ins Spiel kommt“, etwa die bewegungsmotivierte und ausdrucksstarke Techno-Collage voll energetischer und drängender Körperlichkeit.

Leider macht der Abend zu viel Worte und kreist in Überlänge um Fakten, die die meisten Schüler schon mal gehört haben dürften.