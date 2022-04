Nach zwei Jahren corona-bedingter Abstinenz: „Abbamania“ begeistert in der Mannheimer SAP-Arena

Streng genommen könnte man sagen: Eigentlich ist alles beim Alten. Denn in den gut zwei Stunden, in denen die Musiker von „Abbamania“ die Songs der Pop-Idole aufleben lassen, erinnert so vieles an lang trainierte kulturelle Gewohnheiten, dass man fast nostalgisch werden möchte. Die fein ziselierten Soli von Saxophonist Ulf Andersson, der immer wieder mit ABBA aufnahm, passen in der Mannheimer SAP Arena ebenso auf den Punkt wie die voluminösen Arrangements der Begleitband „Waterloo“ - und selbst die satten Streicherpassagen des London Symphonic Rock Orchestra lassen nichts von ihrer Strahlkraft vermissen. Die leuchtenden Augen im Publikum, der Szenenapplaus für die farbenfrohe Darbietung: All das mutet fast wie eine Retrospektive auf die quasi jährlichen Auftritte des Show-Formats in der Quadratetstadt an.

Und dennoch steht der Jubel dieses Abends vielfach im Zeichen anderer Werte. Einerseits, weil fast zwei Jahre kulturelle Abstinenz auch den Abbamania-Express jäh stoppten, als Lockdowns und hohe Inzidenzen zu Veranstaltungsabsagen führten. Das spürt auch der Veranstalter Semmel Concerts. Denn die Frage der Auslastung bei der mehrfach verschobenen Show richtete sich auch in Mannheim nach den jeweils gültigen politischen Beschlüssen.

Viele leere Plätze

Als Lockerungen verkündet wurden, war der Vorverkauf fast gelaufen - mit allen entsprechenden Konsequenzen. Daher bleiben in diesen Stunden nicht nur die Oberränge der Arena abgehängt, auch im bestuhlen Innenraum und auf der ersten Etage sind etliche Reihen leer. Offizielle Besucherzahlen gibt es aus diesen Gründen keine, doch geschätzte 2000 Zuschauer stellen unter diesen Voraussetzungen zumindest noch ein Achtungserfolg dar.

Umso höher ist es da zu bewerten, dass die Entschlossenen, die in die Arena gekommen sind, eine Stimmung kreieren, als würde das Ensemble vor ausverkauftem Haus spielen. Getrieben ist diese Euphorie sicher auch durch das 50-jährige Jubiläum von ABBA und die neue Platte „Voyage“ zum runden Geburtstag, die den Kult wieder aufleben lässt.

Doch die beiden Hauptargumente für die hervorragende Stimmung heißen Maria Höglund und Ulrika Maria Gustafson. Als Anni-Frid und Agnetha schmettern die Sängerinnen nicht nur epische Hits wie „Mamma Mia“, „Dancing Queen“ und „Super Trouper“ in aller gebotener Opulenz: Auch die ruhigeren Klänge zu „Knowing Me“ kommen souverän und glamourös daher. Dass Hymen wie „Money, Money, Money“ oder „Dancing Queen“ bei Abbamania keineswegs zu schnöden Covern verkommen, wissen treue Fans schon seit Jahren. Doch wie anhaltend stimmlich konstant die Protagonistinnen mit ihren Stimmen zu entzücken verstehen, imponiert immer wieder aufs Neue. Vor allem dann, wenn all der melodische Pomp für ein paar Minuten beiseitegelassen wird, „Fernando“ zuerst akustisch, dann mit Publikum feilgeboten wird und zu guter Letzt sogar das zarte „Chiquitita“ der Unicef-Kinderhilfe gewidmet wird.

Alles in allem zeigt Abbamania in Mannheim so nicht nur, dass die Show über Jahre hinweg von erstaunlicher Relevanz geblieben ist, sondern welch zeitlose Klasse sich das Programm erhalten hat. Für Fans wird es - vor allem nach ABBAS Karriereende - auf absehbare Zeit kein würdigeres Tribut geben.