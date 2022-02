Zwei Tage nach seinem 94. Geburtstag ist Kunstsammler und Mäzen Berthold Roland in Folge einer 14-monatigen Krankheit am 26. Februar friedlich im Kreis seiner Familie eingeschlafen. Das bestätigte sein Sohn Oliver Roland am Montag auf Anfrage dieser Redaktion. Der in München promovierte Kunsthistoriker wurde am 24. Februar 1928 im pfälzischen Landau geboren, wuchs unter anderem in Speyer auf,

...