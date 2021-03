Heidelberg. Florian Drücke, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Musikindustrie, kann für 2020 erneut ein Umsatzplus seiner Branche verkünden. Der Heidelberger fürchtet aber die Pläne des Bundesjustizministeriums zum Urheberrecht.

Zur Person Florian Drücke wurde am 8. März 1975 in Heidelberg geboren und lebt in Berlin. Dort und in Toulon studierte er Rechtswissenschaften. 2004 wurde er an der Universität Greifswald promoviert. 2006 wurde Drücke Justiziar beim Bundesverband Musikindustrie (BVMI). Im November 2017 beerbte er Dieter Gorny als Vorstandsvorsitzenden. Der BVMI vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von rund 200 Tonträgerherstellern und Musikunternehmen, die mehr als 80 Prozent des deutschen Musikmarkts repräsentieren. Der Verband veröffentlicht unter anderem Statistiken zum Musikmarkt, verleiht seit 1975 Gold- und Platin-Auszeichnungen f und lässt seit 1977 die Offiziellen Deutschen Charts ermitteln. jpk

Herr Drücke, der Umsatz der deutschen Musikindustrie ist 2020 weiter gewachsen, um stolze 9 Prozent – trotz oder wegen der Pandemie?

Florian Drücke: Sagen wir es so: Es hat sich einerseits eine Entwicklung weiter fortgesetzt, die wir seit Jahren beobachten, und die für die Branche also nicht wirklich neu ist: Audio-Streaming legt weiter zu, CDs und Downloads schmelzen ab, Vinyl wächst in der Nische. Aber etwa bei der CD ist das Tempo ein anderes, der Rückgang von 18 Prozent ist deutlich höher als 2019. Damals waren es minus 10,5 Prozent. Hier sehen wir also den Pandemie-Effekt. Gleichzeitig ist der Umsatz mit Schallplatten um 24,7 Prozent gewachsen, fast doppelt so stark wie im Vorjahr. Mit 5,5 Prozent Marktanteil bleibt Vinyl nun zwar eine zunehmend selbstbewusste Nische, ist aber nach etlichen Jahren wieder drittstärkstes Format. Insgesamt haben wir jetzt einen glasklar Streaming-geprägten Markt, in dem das Audio-Streaming nach weiteren Zuwächsen von 24,6 Prozent auf bereits hohem Niveau allein für rund zwei Drittel des Umsatzes sorgt.

Also haben im Lockdown ganz neue, ältere Zielgruppen das Streaming für sich entdeckt – ähnlich wie bei Serien und Filmen?

Drücke: Die Parallele drängt sich auf, auch wenn wir diese Vermutung aktuell so noch nicht hieb- und stichfest mit Daten unterlegen können. Aber Audio-Streaming ist in beiden Segmenten, sowohl im Bezahl- als auch im werbefinanzierten Bereich, stark gewachsen. Es sind also in jedem Fall viele neue Nutzerinnen und Nutzer dazugekommen. Nicht zu vergessen: In einem Umfeld, in dem viele Fans auf das Live-Erlebnis verzichten mussten und nach Wegen gesucht haben, Musik zu genießen – quer durch alle Genres.

Die CD verlor aber trotz Ausfall des stationären Handels über Monate nicht im selben Maß wie Streaming zugelegt hat, Vinyl legte sogar zu. Erstaunt Sie das unter diesen Ausnahmebedingungen?

Drücke: Die Pandemie-bedingten Schließungen des stationären Handels haben in jedem Fall zu empfindlichen Einbußen geführt. Auch im Hinblick auf Veröffentlichungsstrategien, die längst Hand in Hand mit Live-Touren gehen. Dass diese nicht ganz so dramatisch ausgefallen sind, wie es auch hätte passieren können, liegt unter anderem daran, dass die Rückgänge im physischen Gesamtmarkt teilweise durch eine Umorientierung zum Online-Handel aufgefangen worden sind. Das trifft verstärkt sicher auf die Schallplatte zu – hier mögen die Kompensation für fehlende Live-Erlebnisse und die Unterstützung der Künstlerinnen und Künstler in der Krise ein zusätzliches Kaufmotiv während der Lockdowns gewesen sein. Vinyl bleibt ein haptisches Lifestyle-Produkt für Musikinvolvierte, denen das Streaming allein zu flüchtig ist.

Warum sind physische Tonträger hierzulande so viel zäher als im internationalen Vergleich?

Drücke: Dafür gibt es viele Gründe – wir bleiben Gewohnheiten länger treu, haben eine Vorliebe für Musik zum Anfassen und hatten anfängliche eine Scheu vor technischen Neuerungen. Das wiederum liegt unter anderem sicher an der im internationalen Vergleich älteren Bevölkerung, aber auch an der vorteilhaften flächendeckenden Handelsstruktur in den deutschen Städten und in den vielen Ballungszentren. Beispielsweise in Schweden oder Norwegen, aber auch in den USA, muss man bekanntlich oft lange fahren, bis man die nächste größere Ansiedlung erreicht. Das ist in Deutschland anders und hat sicher mit dazu beigetragen, dass der Transformationsprozess hin zur kommerziellen digitalen Musiknutzung etwas moderater verlaufen ist – dadurch aber auch für die Musikindustrie etwas gesünder.

Inwiefern?

Drücke: Um das klar zu sagen: Die Pandemie hätte uns vor zehn Jahren das Rückgrat brechen können. Gerade der aktuelle Marktmix und die dadurch etablierte digitale Resilienz ermöglicht das Wachstum.

Die Umsatzzahlen im Streaming steigen seit Jahren rasant – trotzdem hat ein Marktführer wie Spotify noch nie Gewinn gemacht. Zuletzt mehr als eine halbe Milliarde Euro minus allein 2020. Die Kreativen verzweifeln auch über ihren Abrechnungen – wo bleibt der Umsatz eigentlich hängen?

Drücke: Spotify gibt hierzu im Rahmen seiner öffentlichen Einlassungen eine Einordnung. In die individuellen Vereinbarungen zwischen den Kreativen und ihren Partnern haben wir als Verband keinen Einblick. Persönlich stelle ich fest, dass die oft gezeichnete Trennlinie zwischen „Firmen“, die profitieren, und „Kreativen“, die darben, so nicht weiterhelfen wird.

Warum?

Drücke: Die Realität ist wesentlich ausdifferenzierter, die Kooperationen zwischen den Partnern wesentlich komplexer und Antworten meist wesentlich komplizierter. Das aktuelle Umfeld ist sehr wettbewerbsintensiv und für eine möglichst langfristige Karriere in einem globalen Musikmarkt braucht es belastbare Partnerschaften mit kompetenten Partnern - und hier sind unsere Mitglieder sicher in der Pole Position.

Gibt es also noch kein dauerhaft tragfähiges Streaming-Geschäftsmodell – oder sind schlicht die Abos zu billig?

Drücke: Der kommerzielle digitale Musikmarkt hat sich den vergangenen zehn Jahren gut entwickelt und führt inzwischen global, aber auch bei uns in Deutschland nach langer Talfahrt endlich wieder zu Wachstum im Gesamtmarkt. Unser Fokus liegt aktuell auf den rechtlichen Rahmenbedingungen… Die Preisgestaltung funktioniert derzeit offenbar, denn wir sehen jedes Jahr Zuwächse im Premiumbereich, während, aber auch vor dem „Corona-Jahr“ 2020. Trotzdem fände ich als Kunde eine Preiserhöhung im Bereich der Musik jetzt nicht wirklich überraschend, wenn ich mir vergleichbare Inhalts-Angebote in anderen Bereichen anschaue und feststelle, dass dort in den letzten Jahren signifikante Preiserhöhungen vorgenommen wurden.

Sie sprechen die rechtlichen Rahmenbedingungen an: Wasser in den Wein der positiven Umsatzentwicklung schüttet der „deutsche Sonderweg“ bei der Umsetzung der EU-Richtlinie zum neuen digitalen Urheberrecht. Der treibt Sie, Ihre Mitglieder und viele Kreative auf die Barrikaden – warum?

Drücke: Der Ansatz der Bundesregierung fügt den Vorgaben der europäischen Richtlinie für Deutschland Sonderregelungen hinzu, die die Rechtsposition von Kreativen und ihren Partnern gegenüber ihren europäischen Mitbewerbern schwächen. Und die darüber hinaus in entscheidenden Teilen dem Anliegen der europäischen Richtlinie entgegenstehen, ein ausgewogenes, harmonisiertes Urheberrecht für den digitalen Binnenmarkt zu schaffen und Plattformen wie Youtube stärker in die Verantwortung zu nehmen. Länder wie Frankreich oder die Niederlande setzen die Richtlinie wortlautgetreu um, wir hier nicht, wie es aussieht.

Was steckt dahinter?

Drücke: Die Motivation dahinter ist schwer nachzuvollziehen in jedem Fall aber führt es für unsere Branche unternehmerisch zu echten Problemen in einem sich sehr schnell ausdifferenzierenden Markt– und das ohne Not.

Sie haben zwangsläufig die Brille des Cheflobbyisten der Musikwirtschaft auf. Aber Sie versetzen sich bestimmt auch in die Denkweise der anderen Seite: Was denken Sie, warum will Christine Lambrechts Bundesjustizministerium unbedingt diesen Weg? Ist es für Sie ein Einknicken vor Googles YouTube und Co.? Oder Angst vor Influencern im Wahlkampf?

Drücke: Zunächst müssen wir anerkennen, dass in Deutschland die digitalen Debatten seit jeher eine besondere Dimension haben. Auch deshalb nehme ich zuerst einmal an, dass politische Akteure in dieser Debatte eine Lösung suchen und die Quadratur des Kreises noch niemandem gelungen ist. Gleichwohl ist aber kein Geheimnis, dass wir bereits früh den Eindruck bekommen haben, dass man sich im Bundesjustizministerium stärker den vermeintlichen Blick der Verbraucherinnen und Verbraucher zu eigen gemacht hat als die Sorgen und Nöte der Rechteinhaber. Und eines muss klar sein: Nutzergenerierter Inhalt basiert doch gerade auf den originalen Inhalten anderer.

Sehen Sie beim Vorschlag der Bundesregierung gar keinen Vorteil für Verbraucher, Leser, Hörer, Internet-Nutzer?

Drücke: Als Vertreter eine Branche, die überall dort ist, wo die Fans sind und noch sein werden, sehe ich die Vorteile nicht und befürchte eher, dass politische Versprechen später hinterfragt werden und die digitale Lizenzarchitektur in unserer Branche nachhaltig beschädigt wird.

Können jetzt wenigstens die Tänzerinnen und Tänzer auf TikTok aufatmen, weil sie dank der Bagatellregelung 15 Sekunden Musik ohne schlechtes Gewissen in ihre Videos einbauen können?

Drücke: Wir ermöglichen als Branche solche und andere Nutzungen doch seit Jahren. Man fragt sich, ob der Gesetzgeber hier versteht, dass er in Wirklichkeit das Gegenteil erreicht und den Nutzungen im nutzergenerierten Content das Wasser abgräbt. Zu Lasten der Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Idee der Bagatellschranke und die Feststellung, in einem bestimmtem Umfang praktisch die Verfügungsgewalt über die Werke entzogen zu bekommen, war für viele in der Branche ein Schock. Ich halte den Sonderweg darüber hinaus auch deshalb für falsch, weil er über den konkreten Regelungsbereich die Idee des europäischen Kompromisses beschädigt. Wenn man wirklich hätte „auf Nummer sicher“ gehen wollen – Umsetzungsfrist bis Sommer hin oder her –, hätte man das Urteil des EuGH in der polnischen Klage gegen Art 17 abwarten müssen. Mit dem aktuellen Vorstoß wird die aus unserer Sicht notwendige Befriedung der Diskussion um das geistige Eigentum jedenfalls nicht gelingen.

In den ohnehin schwer gebeutelten Kulturbranchen arbeiten auch Millionen von Wählerinnen und Wählern?

Drücke: Auf jeden Fall, und damit wären wir bei der Frage, wie es um die Wertschätzung der Kultur- und Kreativwirtschaft in unserem Land steht. Trotzdem macht es natürlich die Vielfalt dieser Branche und die Vielschichtigkeit der Wertschöpfung ungleich schwerer, sie politisch hinter einer Position zu versammeln. Auf der anderen Seite steht eine Gruppe von Nutzerinnen und Nutzern, die oft sehr monothematisch argumentiert, teils digital leicht aktivierbar ist und sich häufig so inszeniert, als wolle sie nur spielen.

Trotz allem dürfte die Verabschiedung der Kabinettsvorlage im Juni mit der Mehrheit der Großen Koalition durch Bundestag und Bundesrat gehen. Oder haben Sie noch Hoffnung, daran noch etwas ändern zu können?

Drücke: Die Hoffnung stirbt zuletzt. In Berlin bezieht man sich hier häufig auf das Strucksche Gesetz, und das besagt: Kein Gesetzesentwurf verlässt den Bundestag so, wie er hereingekommen ist. Wenn ich nicht an die Kraft der inhaltlichen Überzeugung glauben würde, könnte ich meinen Job nicht machen! Wir werden jedenfalls bis zum Schluss versuchen, mit unseren Argumenten durchzudringen.