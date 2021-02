Abschlusskonzerte ohne Publikum, kaum Stellenangebote und aufgeschobene Karrierepläne: Junge Musikerinnen und Musiker bekommen die Corona-Krise voll zu spüren. Ein Student und eine Studentin der Mannheimer Musikhochschule berichten, wie sie durch die Pandemie kommen.

Musikhochschulen In Deutschland gibt es 24 eigenständige Musikhochschulen, neun für Kirchenmusik und fünf unter dem Dach einer Universität. Die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim wurde 1971 in staatliche Trägerschaft überführt, Vorläufer-Institutionen existierten seit 1756. Der Freundeskreis der Musikhochschule hat einen Spendentopf für durch die Pandemie in finanzielle Not geratene Studierende eingerichtet. Infos: muho-mannheim.de. julb

Marc Lohse studiert Klavier im Bachelor und hat sich bereits zum Beginn seines Studiums im Jahr 2016 entschieden, auch auf Pädagogik einen Schwerpunkt zu legen. „Mit dem Unterrichten möchte ich später ein festes Standbein haben“, erzählt der 22-Jährige im Gespräch mit dieser Redaktion. Dies zahlt sich bereits aus: Sein Job als Klavierlehrer ist ihm auch während der Pandemie nicht weggebrochen. Ansonsten sah es 2020 mit Engagements wie bei allen Musikern eher mau aus. Zwar habe er bei Gottesdiensten Orgel spielen und bei einer digitalen Weihnachtsfeier auftreten können, aber in vergangen Jahren habe er weitaus mehr Auftritte gehabt – etwa bei Hochzeiten und Firmenfeiern.

Lehramt als Plan B

Lohse ist auch im Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) der Musikhochschule Mannheim aktiv und kennt die Sorgen seiner Kommilitonen. Die größte: dass kleinere Musikinstitutionen wie Jazzclubs nun nach und nach schließen, Orchester und Konzerthäuser langfristig fusionieren müssen. Lohse berichtet: „Viele Musikstudierende haben sich erst durch Corona entschieden, auch Pädagogik zu belegen.“

Maria Schönwälder hatte zwar schon vor der Krise pädagogische Wahlfächer in ihrem Violinen-Masterstudium – aber erst in den vergangenen Monaten hat sich ihr „Plan B“ herauskristallisiert: Weil sonst alles auf Eis lag, unterrichtet sie seit Beginn des Schuljahres Musik an einer Förderschule – als Quereinsteigerin.

Die Pandemie-Umstände haben es Schönwälder erschwert, ihren eigentlichen Plan zu verfolgen. Sie will Orchester-Violinistin werden und hatte sich bereits vergangenes Jahr für Praktikums- und Akademiestellen an einigen Häusern beworben. Die meisten dieser Stellenausschreibungen seien im Zuge der Pandemie zurückgenommen worden. Die 25-Jährige sorgt sich, dass der Konkurrenzdruck unter den Berufsanfängern im Orchestergeschäft unmittelbar nach der Krise noch größer wird, als er ohnehin schon ist: „Umso länger die Krise geht, umso mehr Absolventen werden ihr Studium in der Zwischenzeit beenden und dann in den Startlöchern stehen.“

Maria Schönwälder spürt diesen Druck allerdings weniger, seit sie die Stelle an der Förderschule hat: „Ich bin seitdem auch viel freier auf der Geige.“ Über das aktuelle Schuljahr hinaus will sie ihren Vertrag jedoch nicht verlängern. Stattdessen möchte sie ab dem Wintersemester in Mannheim ein Zusatzstudium im Bereich Orchester und ein Förderlehramt-Studium beginnen – und sich natürlich weiter für Akademien bewerben. „Nach 21 Jahren Arbeit, die ich in diesen Traum reingesteckt habe, werde ich mich nicht kurz vor Schluss entscheiden, doch etwas anderes zu machen“, sagt sie entschlossen. Zurzeit befindet sich Schönwälder in ihrer Abschlussprüfungsphase – ihr Rezital, sonst ein Konzert, zu dem auch Familie und Freunde kommen können, muss ohne Publikum stattfinden.

Künstler müssen aktiv werden

Für Marc Lohse steht in diesem Sommer der Abschluss seines Bachelorstudiums an. Ob sein Rezital vor Publikum stattfinden kann, ist noch ungewiss. „Ich wünsche mir natürlich, die Stücke auch schon vor Publikum proben und rund spielen zu können.“ An den Bachelor will Lohse zunächst ein Masterstudium anschließen. Was danach kommt, ist aktuell noch offen. Er kann sich vorstellen, eine Musikschule zu leiten – an der Funktion reizt ihn auch, sich für seine Mitmusikerinnen einsetzen zu können.

Und was wünschen sich die beiden jungen Musiker? „Weniger Leistungsorientierung und wieder mehr Fokus auf Menschlichkeit in der Branche“, meint Schönwälder. Lohse hofft, dass Musiker in der Gesellschaft stärker wahrgenommen werden. „Es ist ja nicht so, dass wir ein Instrument spielen und von der Muse geküsst werden – nein, wir üben jeden Tag mehrere Stunden wie Profisportler und geben auf der Bühne dann alles, selbst wenn es uns schlecht geht.“ Dafür müssten Musikerinnen jedoch auch selbst politisch aktiv werden. „Wir müssen noch mehr in die Köpfe der Menschen bringen, wie vielfältig Kultur ist.“