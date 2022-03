Krieg in der Heimat und Flucht nach Deutschland: Oleksandr Lysiuk und zehn Musikerinnen und Musiker von der Nationaloper im ukrainischen Odessa kommen kaum zum Durchatmen. Hilfe bekommen sie und ihre Familien derzeit im Allgäu, wo sie in Marktoberdorf untergekommen sind. Nun gibt es auch noch mächtig Arbeit: Denn wenn in sechs Wochen am 23. April Filmmusik-Ikone Hans Zimmer („Rainman“, „Der

...