Musik zum Weinen

Wieder ein Abend, der Lust macht auf das große überwältigende 20. Jahrhundert, ja, ein Abend, der unterstreicht: Das letzte leidet dramatisch unter der Hegemonie des 19. und 18. Jahrhundert, mehr: Alles spricht sogar dafür, dass es Schwerpunkte geben sollte und man einfach mal alles, was zwischen Bach, Beethoven, Brahms und Bruckner war, sein lässt.

Denn: Es gibt Schostakowitsch. Beispielsweise. Dessen Kammersinfonie oder auch die 14. Sinfonie für Sopran, Bass und Kammerorchester stehen hier, in der Neuen Aula, auf dem Programm des Heidelberger Frühling, und im Grunde ist an diesem Abend alles ausnahmslos bemerkenswert: die Werke, die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Bariton Matthias Goerne, aber viel mehr noch Dirigent Tarmo Peltokowkis und Sopranistin Asmik Grigorian. Der Eine ist erst 22 Jahre alt und entfacht am Pult der Kammerphilharmonie einen Sturm der Gefühle, der trotz aller Wucht wohlgeordnet ans Ohr dringt. Die Andere singt, man kann es nicht anders sagen, so, dass es schaudert und Tränen fließen.

Und das liegt nicht nur an den Texten von Lorca, Apollinaire, Küchelbecker oder Rilke, die sich allesamt um den Tod als Antipode einer lebendigen Erfüllungssuche drehen. Es liegt auch ganz einfach an der Dichte, Intensität und Beseeltheit von Grigorians Ton, der sich, wie an einem Gummi aufgereiht in unsere Gehörgänge bohrt. Ganz große Gesangskunst ist das, die den ganzen Zwiespalt Schostakowitschs zwischen dem, was er will, und dem, was im Lärm der Zeit der 1960er Jahre möglich ist, an den Tag treten lässt.

Das Publikum jubelt. Sicher würde es einen Weg jenseits des Mainstream mitgehen.