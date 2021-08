Es fühlt sich an, wie das ätherische Blinzeln eines Sonnenaufgangs: Ein summend gestrichener Kontrabass läutet das Erwachen auf der Bühne im Mannheimer Zeitraumexit ein, die Gitarre schüttelt funkelnde Tautropfen ins Gras, die Flöte steigt in flimmernden Girlanden auf, das Keyboard wirft silberne Strahlenwellen und das Schlagzeug erhebt sich in ersten raschelnden Bewegungen. Mit dem

...